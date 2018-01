«Cap jugador de la plantilla m'ha dit que vulgui marxar»

El gener va avançant sense aturador però de moment el Girona no ha mogut fitxa. No hi ha hagut entrades ni sortides, a banda de repescar en Manel Martínez per al filial i d'enviar l'inèdit Boulaya cap a Metz tot esperant col·locar-lo fins al final de temporada. Són uns quants els noms que sonen, tant per venir com per marxar, i el següent a abandonar l'equip sembla que serà el colombià Marlos Moreno, que ahir es va acomiadar de la plantilla i ha viatjat al Brasil per passar la revisió mèdica i signar una cessió al Flamengo. Quique Cárcel, el director esportiu, és fidel a la seva tradició de no donar noms. Tampoc es mulla Pablo Machín. Ahir, en la roda de premsa prèvia al duel d'avui amb el Las Palmas, tampoc va trencar l'habitual rutina. Primer, perquè va arribar tard (ahir van ser 50 minuts); i segon, perquè quan se li va preguntar respecte a això, no es va mullar gaire. Això sí, va explicar que cap jugador de la plantilla li ha traslladat el seu malestar per jugar menys del que li agradaria i que, en el cas de tenir algú desanimat, el millor seria obrir-li la porta de sortida.

«Que jo sàpiga, ningú m'ha dit res d'això. El futbolista que no juga vol fer-ho més, és evident. N'hi ha que els voldran d'altres clubs, i d'altres que no. S'ha de respectar la situació de cadascú i no volem tenir ningú a disgust. Si això passés, no crec que hi hagi cap problema per posar-nos d'acord i trobar una alternativa al que tenen aquí», va valorar. Sobre les possibles incorporacions, va repetir que l'«obligació» del club és la de portar algú que «sumi» dins la plantilla i que «millori» el que hi ha. I mentresant no es fitxa, la seva «tasca» és la de «treure el màxim rendiment dels jugadors que tinc. Crec que tenim futbolistes de molta qualitat i això ha de sortir als partits», va afegir.

De Larry Kayode i tots els seus maldecaps també en va parlar Machín. «El que està passant no li agrada a ningú. Ni a mi, ni al jugador, que vol estar aquí al més aviat possible», va encetar, abans de recordar que «aquestes qüestions les ha de solucionar altra gent; jo no pensaré en ell fins que el vegi al camp». A part de repetir que «esperem que torni com abans millor», va admetre que la seva baixa «condiciona» el rendiment del Girona perquè «no tenim massa davanters ràpids com ell». Sobre la possibilitat que aquesta pugui ser una maniobra per forçar la seva sortida, o que el seu futur quedi lluny de Montilivi, Machín es va limintar a dir que «crec que es quedarà, hi confio», tot i afegir que «fa temps que no parlo amb ell i quan arribi, està clar que ho faré».