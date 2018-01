El Girona destrossa el Las Palmas a Montilivi

El Girona està avui una mica més a prop de continuar un any més a Primera Divisió després de passar per sobre d'un rival directe com el Las Palmas que ha sortit golejat de Montilivi víctima de la indolència dels seus futbolistes i del plantejament de Paco Jémez.

La defensa amb tres centrals i dues bandes llargues del Las Palmas, la mateixa de Machín al Girona però molt menys treballada, ha deixat nombrosos forats que el Girona ha sabut aprofitar. Sobretot en una segona meitat en la que els canaris, després d'abaixar els braços, han encaixat cinc dels sis gols.

Paco Jémez ha assumit un repte complicat acceptant l'oferta del Las Palmas. Els canaris són cuers i, tot comptar amb jugadors de talent com Jonathan Viera, no els hi serà gens fàcil mantenir-se a la categoria. El tècnic ha intentant sorpendre el Girona calcant el seu dibuix al darrera. Jugant amb tres centrals i dues bandes molt llargues (Jairo i Hernán Toledo), el Las Palmas ha ofert molt fluixa a la primera meitat on només ha creat perill en un parell d'accions, que no es podrien arribar a definir com a oportunitats de gol, en que va tenir l'ajuda de Bono.

En la primera, el porter marroquí no ha blocat bé la pilota en la seva sortida en falta lateral que Jonathan Viera ha provat de xutar directe; i en la segona regalant la pilota als rivals en un mal control amb els peus. Cap problema, els apàtics davanters del Las Palmas no han arribat ni a xutar.

A l'altre costat del camp, el Girona ha tingut la pilota, ha arribat per les bandes, especialment per la de Mojica, i sense generar la cascada d'oportunitats que s'ha vist a la segona meitat, l'equip de Pablo Machín ha fet mèrits per arribar al descans guanyant per més que l'1-0 marcat per Stuani de penal. Els forats que deixava la defensa perpetrada per Jémez els aprofitaven Portu i Stuani que ja havien generat un parell d'oportunitats abans del penal de Castellano a Portu (m..24). La jugada, que acabaria amb el gol d'Stuani des dels onze metres, serveix per deixar ben al descobert alguns dels greus problemes del Las Palmas.

Un jugador visitant fa una clara falta al mig del camp i, pensant que l'àrbitre aturaria el joc, ell i la majoria dels seus companys es queden parats. Portu està més llest i marxa ràpid cap a la porteria contraria. Allà Castellano li fa penal. 1-0 pel Girona que hauria d'haver estat un 2-0 si Melero López hagués vist un segon penal encara més clar uns minuts més la tard. En l'acció d'aquest segon penal, Stuani ha quedat una mica commocionat i, encara que ha pogut acabar la primera part jugant, en el descans ha acabat deixant el seu lloc al gran protagonista de la segona meitat: Olunga.

L'invent tàctic de Paco Jémez ha acabat quedant més al descobert en el segon temps quan els seus jugadors han tirat la tovallola després del 2-0 marcat per Olunga en el minut 54. Mojica ha aprofitat un dels espais que deixaven a la seva esquena els carrilers del Las Palmas per centrar amb molta comoditat cap a l'àrea on el davanter africà ha rematat a gol. Allà s'ha acabat el partit del Las Palmas i ha començat la bogeria d'una segona part que molt pocs pensaven viure a Girona a Primera Divisió. Amb el Las Palmas enfonsat, el Girona ha marcat quatre gols més: dos d'Olunga (un amb greu errada del porter visitant Raúl), un de Borja García i un de Portu. Un 6-0 per a la història

Girona: Bono, Aday, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Mojica, Pere Pons (Aleix Garcia, m.75) Granell, Borja García, Portu (Douglas Luiz, m.759 i Stuani (Olunga, m.45)

Las Palmas: Lizoain, Ximo Navarro, David Garcia, Gálvez, Castellano, Peñalba, Jonathan Viera, Momo, Hernán, Jairo i Calleri.

Gols: 1-0, m.24, Stuani (p.); 2-0, m.57, Olunga; 3-0, m.63, Borja García; 4-0, m.69, Olunga, 5-0, m.74, Portu; 6-0, m,78, Olunga;

Àrbitre: Melero López. Grogues: Granell, Pere Pons, Jonathan Viera, Calleri, Castellano, David García