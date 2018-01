L'Atlètic-Girona s'avança un dia i es jugarà el dissabte 20 de gener

El sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei que es va celebrar ahir ha tingut danys col·laterals i el Girona n'ha rebut de retruc. L'eliminatòria entre el Leganés i el Reial Madrid ha obligat la Lliga a fer canvis de darrera hora. El Leganés jugava el dilluns al camp del Betis, per la qual cosa no podia disputar la Copa fins dijous. Com que el Madrid-Deportivo estava fixat per al dia 20, els blancs no tindrien les 48 hores de descans reglamentàries. Per tant, aquest matx ha passat a jugar-se diumenge. No ha estat l'únic enfrontament que ha acabat canviant de data. L'Atlètic-Girona, previst per al dia 21 s'ha avançat finalment al dissabte dia 20. Es jugarà a la mateixa hora, un quart de cinc de la tarda, al Wanda. El club de Montilivi va informar ahir que les entrades que s'estan venent continuen sent vàlides, però que si algun aficionat que ja n'havia adquirit no hi pot anar finalment, se li retornaran els diners.