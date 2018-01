Màxima concentració perquè no s'escapi la victòria

Arriba un d'aquells partits que poden confondre. Avui el Girona té un enfrontament de màxima dificultat davant el cuer de la Lliga i cal disputar-lo com si arribés el líder. Es podria arribar a pensar que la visita del Las Palmas suposarà un partit fàcil per als gironins, quan en realitat serà tot el contrari. Els canaris estan al límit i jugaran per guanyar. Un dels hàndicaps amb el qual es poden trobar els locals és l'aspecte psicològic. Si els jugadors no juguen amb la concentració i la intensitat que han mostrat contra els millors del campionat, no podran guanyar. El Girona només ha tirat endavant els partits on ha lluitat de tu a tu contra el seu adversari, la competició és molt dura i qualsevol equip li pot generar problemes. La visita de l'Alabès, que va arribar a Montilivi com a cuer, ha de servir d'experiència. En aquell partit l'equip es va veure guanyador amb el resultat favorable; per contra quan va rebre el primer gol va començar a perdre. Avui davant els canaris no es pot caure en el mateix error. L'equip ha de mantenir la tensió en tot moment i en cap cas pot donar per guanyat un partit abans de jugar-lo ja que si els visitants tenen la capacitat de posar-se per davant en el marcador tot es complicarà.



Quatre entrenadors. Malament s'han fet les coses a l'illa, ja que Paco Jémez arriba a Montilivi com a quart entrenador del Las Palmas des de principi de temporada. Va iniciar el campionat el català Manolo Màrquez, amb una plantilla renovada. Amb les sortides de jugadors importants com el golejador Prince Boateng i el migcampista Roque Mesa va aconseguir més victòries que no tots els altres tres entrenadors junts. El tècnic català va dirigir sis partits i va guanyar-ne dos, mentre que entre Pako Ayestarán, Paquito Ortiz i Paco Jémez només n'han guanyat un en dotze jornades. Realment quan un equip de futbol necessita canviar d'entrenador tantes vegades és que alguna altra cosa no funciona. El tècnic sempre és el primer a caure però en aquest cas queda clar que els canvis no han suposat la solució als mals resultats. L'arribada de Jémez hauria de suposar una nova injecció de moral i un canvi de dinàmica. L'exentrenador del Rayo, que ha arribat a l'equip canari procedent del Cruz Azul mexicà, és l'encarregat de redreçar el rumb i d'intentar salvar l'equip durant la segona volta. Gran amant del futbol de toc i del joc combinatiu, l'aposta del tècnic canari passarà per realitzar un joc vistós i de perfil ofensiu. El seu estil passa per dotar els seus equips de variants ofensives on la profunditat dels laterals i la possessió de pilota des de l'inici del joc guanyen molt protagonisme.

Caldrà veure si la seva forma de veure el joc dona resultat en un equip poc acostumat a defensar i amb poc sacrifici en les tasques de recuperació de pilota. Disposarà de jugadors de qualitat com Jonathan Viera, Vicente Gómez i el nou fitxatge, l'argentí Gabriel Peñalba. De la mateixa manera que també hauria agafat protagonisme l'exblaugrana Sergi Samper, jugador que a causa d'una lesió de llarga durada que va patir en l'última jornada de Lliga es perdrà el que resta de temporada.



La pitjor defensa. Las Palmas s'ha caracteritzat sempre per ser un equip de perfil més ofensiu que no defensiu. Les característiques dels jugadors procedents del planter canari fan que la majoria d'ells pensin més a jugar quan tenen la pilota i oblidin que quan no es disposa d'ella cal un sacrifici per poder-la recuperar. Són futbolistes acostumats a créixer a la platja, que adquireixen una gran qualitat tècnica però els falta competitivitat. Les dades dels gols encaixats són molt dolentes: 40 gols en contra en 18 partits és molt i si l'equip de Gran Canària no millora a l'hora de protegir la seva porteria difícilment sortirà de les últimes posicions. Igual que li ha passat al Girona, la porteria ha estat compartida per dos porters: Leandro Chichizola i Raul Lizoain. A la línia defensiva ha sofert una continuada rotació de jugadors ja que cap entrenador ha acabat de trobar la formació ideal. Al centre del camp donarà equilibri defensiu Gabriel Peñalba, jugador veterà que ha arribat en el mercat d'hivern per petició expressa del tècnic i que ha d'ajudar molt en la recuperació. L'atac dels visitants passarà per les botes de Jonathan Viera, sens dubte el millor futbolista dels canaris, el de més qualitat i desequilibri que intentarà enllaçar amb l'argentí Jonathan Calleri, bon rematador i jugador referència a la davantera.



Equilibri atac-defensa. Després de les dues derrotes seguides en els dos últims desplaçaments, el Girona ha de tornar a implantar els fonaments defensius. Torna a ser un bon moment per conscienciar el grup que toca mantenir el zero a la porteria. L'equip ha de ser fiable en totes les zones del camp i és bàsic que es comenci per ser sòlid defensivament. Segur que Pablo Machín ha treballat per inculcar als seus jugadors que un dels primers objectius ha de ser el treball sense pilota. L'equip ha de tornar a estar junt, ha de ser solidari en les ajudes i no pot cometre errades que facilitin el joc al seu adversari, cal rectificar en aquest sentit ja que els sis gols rebuts contra l'Eibar i el València creen inseguretat. Per aconseguir guanyar el partit d'avui serà molt important jugar amb agressivitat, intensitat i augmentar el sacrifici en àmbit col·lectiu ja que un adversari necessitat de punts haurà d'arriscar, deixarà espais i arribaran les oportunitats de gol.



Guanyar per evitar maldecaps. Finalitza la primera volta del campionat, és important poder aconseguir l'objectiu dels 26 punts i deixar molt enrere el tres últims classificats. Poder guanyar el Las Palmas permet trencar novament la dinàmica de derrotes i alhora serveix per tornar a incrementar la confiança en l'equip abans de disputar una altra vegada dos partits lluny de Montilivi. La segona volta serà dura i pot ser molt llarga, arribaran els moments decisius on tots els conjunts voldran assolir els seus objectius. El Girona haurà de jugar a curt termini contra els capdavanters, de nou arriben els partits més difícils i serà important afrontar-los amb el màxim de punts possibles.