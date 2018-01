Una ocasió d'or per fer un pas de gegant cap a l'objectiu

Que ningú es despisti perquè no s'hi val a badar. El Girona ja sap el pa que s'hi dona a la categoria i en aquesta primera volta plena d'emocions que es clou aquest migdia n'ha vist de tots colors. Des de carregar-se el Reial Madrid a Montilivi o guanyar l'Espanyol a Cornellà a veure com el cuer Alabès li remuntava un 2-0 en poc més de vint minuts. És precisament no repetir un partit com el que es va fer contra els vitorians (2-3) l'objectiu del Girona avui contra el Las Palmas. Pablo Machín té clar que no es poden tornar a repetir les errades que es van fer aquell dia i també l'escenari que es dibuixaria per als gironins en cas de victòria avui. «Tenim l'oportunitat de deixar un rival directe molt més lluny. Estic convençut que vam aprendre d'aquell dia», explicava ahir el tècnic, conscient de la importància dels punts d'avui per deixar molt tocat un rival en la lluita per la salvació. Machín té tota la plantilla a la seva disposició tret del lesionat Pedro Alcalá i de Kayode, que encara és a Nigèria intentant resoldre temes burocràtics. Muniesa es perfila com la gran novetat a l'onze titular un cop superada del tot la lesió al turmell.

Gairebé un mes després de la victòria contra el Getafe (1-0), el Girona torna a Montilivi per intentar posar fi a una sèrie de dues derrotes consecutives a domicili (Eibar i València) que han deixat estancat l'equip a la zona tranquil·la amb 23 punts. La distància amb el descens continua sent bona, 8 punts, però qui no corre vola i faria bé el conjunt gironí de tornar a sumar de tres en tres. Per sobre de tot, per enfonsar encara més el Las Palmas, però, també és clau guanyar avui perquè al davant hi haun calendari temible el proper mes i mig amb rivals com Atlètic, Athletic, Sevilla, Vila-real o Barça, entre d'altres. Venen revolts, sí, i per això tota la feina que es pugui avançar, benvinguda serà. A més a més, els equips de la part baixa aprofitaran el mercat d'hivern per reforçar-se de valent a cop de talonari per intentar evitar com sigui perdre la categoria.

El d'avui no és un partit trampa perquè tothom està advertit. A més a més, els canaris i més després de l'esbroncada pública de Paco Jémez arran del 4-0 de dimecres a la Copa a València, sortiran més esperitats que mai i amb el ganivet a les dents. No tenen més remei. Gestionar la necessitat del rival serà un dels factors que el Girona haurà de saber controlar. Sigui com sigui, i malgrat la situació a la taula, Machín s'espera avui «la millor versió del Las Palmas. «Tenen excel·lents futbolistes, de qualitat contrastada que molts equips de Primera voldrien tenir», diu. El tècnic considera que el ruixat que van rebre els jugadors per part de Jémez dijous els fa més perillosos. «Les declaracions les va fer expressament per tal que els jugadors reaccionin. Sortiran amb un plus». El sorià té clar que per guanyar cal recuperar la imatge d'equip sòlid en defensa i efectiu en atac que ha caracteritzat el Girona bona part del curs. «Si som l'equip que hem estat en el 95% de partits tindrem moltes ocpions de guanyar». L'entrada de Muniesa podria no ser l'única novetat d'un onze on també hi podria tornar Borja García, suplent a Mestalla i potser Aday per donar descans a Maffeo.

Sense Macedo, Samper i Bigas, lesionats, i amb Aythami, Rémy i Tannane, apartats, Jémez va advertir que el Las Palmas serà «molt ofensiu» aquest migdia. Els darrers fitxatges Gálvez (Eibar) i Peñaranda (Cruz Azul) seran titulars i Jonathan Viera, suplent a València, tornarà a l'equip.