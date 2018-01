Paco Jémez: "Podíem esperar perdre el partit, però de cap manera encaixar sis gols"

Després del desastrós partit del seu equip a Montilivi, l'entrenador del Las Palmas, Paco Jémez, ha dit a la roda de premsa que "assumeixo responsabilitats de la derrota per sobre els jugadors, perquè potser els he fet jugar d'una manera que no estem preparats". El tècnic ha incidit en demanar disculpes a l'afició assegurant que "els jugadors estan plorant als vestidors".

Pel què fa el partit, Jémez ha recalcat que "el segon gol ha estat un cop dur del que no ens hem pogut aixecar" ja que després del primer "hem tingut bons minuts i, si s'hagués mantingut durant els minuts, el resultat podria haver estat diferent". L'entrenador del Las Palmas, respecte el Girona, ha comentat que "ha fet el que havia de fer" sobre el fet de no baixar el peu de l'accelerador.