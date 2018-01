El rival El Las Palmas arriba a Girona després de quatre dies a València

L'expedició del Las Palmas va arribar ahir a la nit a Girona procedent de València, on s'ha estat els darrers dies preparant el partit. El conjunt canari va disputar dimecres partit de Copa del Rei a València i s'hi va quedar per preparar el partit d'avui a Montilivi. Ahir al matí va desplaçar-se amb tren cap a Girona amb parada primer a Barcelona. A l'expedició encapçalada per Paco Jémez no hi són els lesionats Bigas, Macedo i Samper ni els apartats Aythami, Rémy i Tannane.