Cárcel revela que cerquen fitxatges «de futur» i que Boulaya està agradant al Metz

Marlos Moreno ja no va ser a la convocatòria d'ahir contra el Las Palmas. El davanter colombià estava viatjant a Brasil on en les properes hores serà anunciat com a nou jugador del Flamengo. La cancel·lació de la seva cessió per part del Manchester City farà que el Girona alliberi una plaça d'extracomunitari. Tot i que ahir el vicepresident del Flamengo Ricardo Lomba revelava que Marlos Moreno s'estava desplaçant al Brasil i avui mateix passaria la revisió mèdica, el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, no va voler donar cap detall de l'operació. «Pertany a nosaltres i esperarem a veure què passa. Surt molta informació i en els propers dies sabrem si se'n va o es queda», deia Cárcel. Encara en el capítol de sortides, el màxim responsable esportiu va revelar que és «optimista» respecte a la cessió de Boulaya al Metz. L'algerià ha estat tota la setmana entrenant-se a prova al conjunt francès. «Ha agradat i ara cal veure si podem arribar a un acord», deia.

Pel que fa a l'absència de Larry Kayode, encara al seu país per problemes burocràtics, Cárcel va explicar que confia que siguin «les últimes hores d'aquest episodi». «Professionalment és dur per a un equip de Primera que un davanter important que hem fitxat no hi sigui els primers 10-12 dies de gener», destacava. En aquest sentit, la idea de Cárcel és que Kayode «continuï» i no deixi el Girona aquest mes. Ara bé, també deia que pot «passar de tot». «Que Olunga hagi marcat, que Stuani continuï marcant i que jo estigui cercant un davanter, pot fer que algú pugui pensar que vol minuts i vulgui buscar-los a un altre lloc. La meva idea és que continnuï», deia. Tot i això, la continuïtat de Kayode no és segura i l'Amiens francès, a més a més d'equips turcs i austríacs, li haurien presentat ofertes.

Quant a arribades, Cárcel va revelar que està cercant com a mínim un davanter i més aviat «jugadors per al futur que no pas per al present». A més a més no va confirmar que vulgui un carriler. «És difícil que vulguin venir-ne tenint un onze tan consolidat».