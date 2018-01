Herois reivindicats

ichael Olunga es va convertir ahir en l'heroi d'un partit històric que tanca una primera part de temporada de somni. El davanter de Kènia, que comptant els d'ahir ha jugat 138 minuts en tota la primera volta, va marcar tres gols que suposen el primer hat-trick d'un jugador del Girona a la màxima categoria. Tres gols que, sumats als d'Stuani, Borja i Portu, suposen igualar la millor golejada obtinguda en deu anys a l'LFP. L'anterior 6-0 havia estat la temporada 13/14, també a Montilivi i contra el Lugo, amb Javi López a la banqueta. Mai cap altre resultat igual. I queda clar que, amb un resultat així, no hi havia millor manera de tancar la primera volta, en la que els gironins acumulen 26 punts, que el deixen quinze per damunt del mateix Las Palmas i del Màlaga, els dos cuers. Dit d'una altra manera, els de Machín podrien tenir dos rivals despenjats i, per tant, només quedaria una plaça de descens per adjudicar. És clar que això serà en condicions normals i si en la segona volta la situació no es gira com un mitjó, que no sembla que hagi de passar. De fet, amb el paper de la primera part de la lliga i la puntuació actual, que permet jugar sense por en les visites als camps de l'Atlètic, Màlaga, Sevilla, Barça, Vila-real i Reial Madrid, sembla més un al·licient per fer-ne una altra de grossa que un maldecap. Tornant a Olunga, que a primera hora de la tarda ja era trending topic al seu país, el hat-trick el posa a ell i al club en una situació interessant. Sense massa oportunitats fins ara, semblava que les dues parts volien buscar una sortida en el mercat d'hivern, però 45 minuts bojos poden haver fet canviar aquesta idea. Cosa que ja no succeirà amb Boulaya i Marlos, que tenen el seu destí a França i Brasil.

I mentre ahir l'home del partit va ser Olunga, avui l'heroi anònim s'estrenarà davant la seva nova afició. Parlo del nou entrenador del Peralada, Chicho, que ja va sumar un punt diumenge passat a Mallorca i que sense els focus mediàtics que hi ha a Montilivi ha de buscar la salvació del filial. Una tasca gens senzilla, però davant la qual no escatimarà ni hores, ni esforços. Per la resta, ja ha demostrat que li van els reptes importants i que està preparat.