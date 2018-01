Olunga es converteix en l'heroi inesperat del dia

«Olunga, bota d'or». Aquest va ser el càntic que va entonar Montilivi ahir després que el davanter kenià signés un hat-trick contra el Las Palmas. A l'ombra durant tota la primera volta de Cristhian Stuani, Michael Olunga va estrenar-se com a golejador de la millor manera en una matinal inoblidable per al futbolista africà. Amb només 94 minuts disputats fins ahir a la Lliga i poques prestacions ofertes a la Copa, no gaires esperances hi havia dipositades en Olunga per part tant de l'afició com de la mateixa direcció esportiva. «Jo mateix vaig dir que podia sortir perquè tenia pocs minuts, però si ara ho dic, tots em mataríeu. Així de bonic és el futbol. Quelcom que ningú esperava ha passat. Ara el seu futur és molt més proper aquí al Girona que no pas a un altre lloc», assegurava Quique Cárcel ahir al final del partit. I sí, el que són les coses, Olunga es quedarà a Girona fins a final de temporada i ho farà convertit en nou heroi de Montilivi després dels tres gols d'ahir. Això sí, els crits «d'Olunga pilota d'or» no els va sentir. «Estava concentrat en el partit i no em puc distreure amb el que passa a fora», assegurava, tot somrient cofoi amb la pilota del partit signada pels seus companys.

«És el dia més feliç de la meva carrera», reconeixia sincer al final del partit el davanter, que afegia que «marcar tres gols a Primera Divisió no és una fita menor». I és que després de moltes jornades de banqueta i fins i tot graderia, Olunga va saltar ahir al primer pla mediàtic en el seu millor partit com a blanc-i-vermell. El davanter, cedit pel Guizhou Hengfeng Zhicheng xinès, va entrar al partit a l'inici de la segona part rellevant Stuani, amb una commoció. I en una de les primeres pilotes que va tocar va enviar una centrada de Mojica al fons de la xarxa. De seguida se'n va anar corrents a la zona on escalfaven els suplents per celebrar el gol amb el preparador físic Jordi Balcells. Més tard firmaria el 4-0 i el 6-0. «Amb l'1-0 teníem el partit controlat. El míster m'ha donat instruccions d'intentar marcar si tenia l'oportunitat. He lluitat com ho ha fet tot l'equip, també els defenses», explicava. Olunga confia a partir d'ara tenir més continuïtat i «seguir millorant per ajudar el meu equip».