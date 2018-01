Kayode es reincorporarà demà als entrenaments

El 'cas Kayode' ha quedat vist per sentència. El davanter, que no es va presentar als entrenaments després de les vacances de Nadal per culpa d'uns problemes burocràtics que l'havien retingut al seu país, Nigèria, ha arribat avui a Girona i demà es reincorporarà a la disciplina blanc-i-vermella. L'atacant, absent en el que portem d'any, s'ha perdut els partits de Lliga contra el València i Las Palmas.

Ara caldrà veure quines mesures pren el club i el cos tècnic que dirigeix Pablo Machín, pel que ara mateix és dubte per al partit d'aquest dissabte al camp de l'Atlètic de Madrid, el primer de la segona volta. El seu futur, a més, tampoc està gaire clar. Alguns equips li van al darrere i durant aquest mes de gener se l'ha vinculat a més d'un club. Tot i la incertesa, el propi Machín declarava el divendres que de tot això en vol parlar amb el futbolista. "Espero i confio que es quedi", va dir.

Cedit pel Manchester City fins el 30 de juny del 2018, Kayode ha jugat fins ara 374 minuts repartits en 12 de partits, la majoria d'ells sortint des de la banqueta. Tot i els seus bons registres golejadors a Àustria, aquest curs encara no ha vist porteria.