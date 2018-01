L'últim «hat-trick» en clau blanc-i-vermella l'havia signat Jandro a Montilivi

Michael Olunga passarà a la història del Girona per convertir-se en el primer futbolista de l'equip que anota un hat-trick a la màxima categoria. Tota una gesta que, fins ara, cap blanc-i-vermell havia aconseguit. Sí que havia passat en temporades recents que algun jugador fes tres gols en un mateix partit, però a la Segona Divisió A. Això sí, per remuntar-se al cas més recent, cal tirar enrere gairebé quatre anys. Va ser Jandro Castro, tota una institució a Montilivi, en una plàcida tarda a l'estadi.

Ja amb Machín a la banqueta, en un dels seus primers partits al Girona i en plena escalada per escapar dels llocs de descens, l'equip es va desfer sense gaires problemes del Mirandés, que llavors entrenava Carlos Terrazas. Ho va fer per un contundent 4-0. Tres dels quatre gols van portar la firma de Jandro, que en va anotar un parell des del punt de penal. L'anècdota d'aquell dia és que els dos porters visitants, Prieto i Dani Jiménez, van acabar expulsats, per la qual cosa un jugador de camp, José Antonio Ríos Reina, va acabar sota pals. Això va passar el 12 d'abril del 2014, gairebé quatre anys enrere.

Però abans, també a la categoria d'argent, també hi ha hagut d'altres partits en què un futbolista del Girona marcava un hat-trick. Abans que Jandro, dos cursos enrere, l'encarregat de desanimar el porter rival de torn va ser Ferran Corominas. A Guadalajara, en un partit clau per encarrilar la salvació, tres dels quatre gols de l'equip (1-4) van ser seus. Era el 5 de maig del 2012. Una jornada després, va ser Dani Nieto l'home del partit. Als minuts 13, 40 i 84 va superar el porter de l'Alcoià a Montilivi. Aquell dia, victòria gironina per 5-1.

N'hi ha més, perquè el serbi Ranko Despotovic es coronava a Balaídos. 0-4 guanyava el Girona de Raül Agné amb tres dianes del davanter (era el mes de maig del 2011). També en va fer tres Roberto Peragón contra el Ponferradina a l'estadi (3-0). D'això, ja en fa bastant: era el desembre del 2010.