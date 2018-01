La premonició de Jordi Balcells: «Michael, demà marcaràs el 2-0»

Va veure la cavalcada de Mojica per la banda esquerra, va entrar a l'àrea, i va guanyar netament la partida a David Garcia per afusellar el 2-0 del Girona contra el Las Palmas. Corria el minut 58. La grada de Montilivi, amb 10.000 ànimes, esclatava quan la megafonia anunciava el nom de l'autor del gol: «Michael... Olunga!», xisclaven els seguidors. Ell, mentredtant, rebia una primera felicitació de Bernardo, una segona d'Aday, i sense perdre els estreps després de fer la seva primera diana a la Lliga tenia clar on volia dirigir-se. Al córner dret, escalfant amb Timor, Maffeo i Carles Planas, hi havia el preparador físic, Jordi Balcells. Es van fondre en una sincera abraçada. La premonició del tècnic s'havia complert. I encara quedaria superada perquè Olunga tindria temps de fer un parell de gols més.

Tot va començar en l'entrenament de divendres, segons va revelar ahir Balcells. El preparador físic, que domina perfectament l'anglès, és un dels membres de l'àrea tècnica que més es fa amb els estrangers. I amb Olunga aquesta temporada no ha sigut cap excepció. En l'última sessió prèvia a la visita del Las Palmas, Olunga va estar parlant amb Balcells. «Sé que el partit de demà és molt important i estic convençut que guanyarem», li va comentar. I el preparador físic hi va afegir: «Tu sortiràs i marcaràs. Faràs el 2-0 al minut 88, el gol de la sentència». Durant l'escalfament, abans que Olunga saltés a la gespa, tots dos protagonistes van tornar a parlar de la premonició del dia abans: «Recorda allò que vam comentar ahir», li va etzibar Olunga. «I tu també, eh?», hi va afegir Balcells. El que va venir després, ja ho sap tothom: el kenià va firmar un hat-trick en 20 minuts, entre el 58 i el 78, superant el que el preparador físic havia previst.

Balcells només té paraules d'elogi per al davanter. D'entrada posa el seu cas en situació: «És un nano molt jove, de 23 anys, de Kènia, que ve de jugar a la Xina i que ara es troba a Girona a la Primera Divisió d'Espanya. No ha de ser fàcil. I nosaltres, encara que juguem a l'elit, seguim sent un club familiar, que intenta donar afecte als estrangers i als futbolistes que venen de fora. És una qüestió d'empatia, de posar-te en el seu lloc i pensar què t'agradaria que fessin per tu». El preparador físic domina perfectament l'anglès i això fa que sigui un dels membres del cos tècnic que més es fa amb els forans. Amb Olunga i amb la resta. En el cas del davanter, destaca que «és una futbolista molt intel·ligent, amb estudis d'enginyeria, alegre, extrovertit, obert i amb moltes ganes d'aprendre». Tot i que amb prou feines se l'havia vist fins ara (92 minuts en 18 jornades, abans d'afegir-n'hi 45 dissabte en la cloenda de la primera volta) «mai no ha tingut cap mala cara ni s'ha desesperat, i als entrenaments hi ha posat totes les ganes del món». Balcells, si en algun moment el veia una miqueta més abatut, el consolava: «Estigues tranquil perquè el teu moment al Girona arribarà».

I va arribar i ho van celebrar junts, dissabte, en un córner de Montilivi. Abraçats uns segons. Sense dir-se res, perquè els gestos ja parlaven per si sols. Michael Olunga demana pas. El davanter que, encuriosit, pregunta pel català i per Catalunya, i que quan arriba al vestidor saluda amb un «Buenos días. ¿Cómo estás?». El primer kenià que marca a Primera, que somia no aturar-se aquí.