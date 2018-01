Tres gols a Montilivi que van fer vibrar tot Kènia

ladiador Olunga, titulava dissabte al vespre l'obertura de la secció d'esports de l'informatiu de la televisió nacional de Kènia. Hores després dels seus tres gols a Montilivi en el set que el Girona va endossar al Las Palmas, «l'estrella de Harambee», la seva regió, es viralitzava com l'autèntic protagonista del dia, a 9.000 quilòmetres de distància. «Rei Michael Olunga», titulava, mentretant, el diari The Star. La informació recordava que el futbolista havia debutat de blanc-i-vermell en un amistós contra el Ripoll en què va fer un parell de gols i que el seu hat-trick arribava després d'haver-se vist relegat molts partits a la banqueta. Aquesta crònica també especificava que el Girona sumava 26 punts al final de la primera volta i que Olunga era el primer kenià que s'estrenava a la Lliga.



Standartmedia, per la seva banda, exposava que el davanter havia aconseguit la gesta en vint minuts i que amb aquesta victòria, la més àmplia del Girona a Primera, l'equip es col·locava en novena posició, mentre el Las Palmas s'acostava una mica més al descens. Un escrit similar publicava Daily Nation, que a banda de recordar les tres dianes del seu compatriota, explicava que havia tingut també un paper determinant cedint el cinquè a Portu i lluitant la pilota que va permetre a Borja Garcia anotar el tercer.



Uhuru Kenyatta, el president de Kènia, li va enviar una felicitació per Twitter: «Felicitats per haver fet història i convertir-te en el primer futbolista de Kènia que fa un gol a la Lliga i el primer que anota un hat-trick amb el Girona a Primera. Continua fent volar la màgica bandera de Kènia ben amunt».





Congratulations Michael @OgadaOlunga for making history as the first Kenyan footballer to score a goal in the @LaLiga; and the first player to score a hattrick for @GironaFC in the Spanish top league. Continue flying the #MagicalKenya flag high. pic.twitter.com/6n4qC2juDG