«He hagut de lluitar i superar molts reptes per ser on sóc»

Diari de Girona publica demà en la seva edició de paper una àmplia entrevista amb el davanter del Girona Michael Olunga, heroi del 6-0 contra el Las Palmas amb els seus tres gols. El futbolista es troba sorprès per l'impacte de la seva actuació. Entre d'altres aspectes, explica que està content d'haver arribat a jugar a la Lliga espanyola "perquè vinc d´una de les zones més pobres; la meva família no tenia gairebé res i he lluitat molt i m´he hagut d´enfrontar a molts reptes per ser on sóc a dia d´avui. He hagut de passar moltes coses per ser qui sóc. A Kènia hi ha molta gent que està motivada per la meva història. Els agrado perquè han vist com un futbolistes ha anat pujant de les lligues inferiors fins jugar a Primera Divisió, i després ha acabat anant a Suècia, la Xina, Espanya. No és una història de ficció sobre algú que va existir fa molt de temps, sinó que tots ells m´han vist jugar des dels meus inicis. Vaig començar a la Primera Divisió de Kènia el 2013, ara fa cinc anys. Han vist el meu desenvolupament, que la meva història és real. I per això em donen suport".