Juanpe renova fins el 2022

Dissabte passat, deia el director esportiu, Quique Cárcel, que està treballant pel Girona del futur. El primer pas moviment no ha estat cap fitxatge que reforci l'equip aquesta segona volta sinó la renovació d'un dels membres de l'actual plantilla, Juanpe. El club ha anunciat aquesta tarda l'ampliació i millora de contracte del central canari fins el 2022. Juanpe va signar fa dos estius un contracte de tres anys (fins el 2019) després d'haver rescindit amb el Granada, que l'havia cedit el curs anterior al Valladolid (15-16). Al Girona hi va entrar amb molt bon peu i de seguida es va guanyar la confiança de Pablo Machín per a qui va ser indiscutible tota la temporada quan les lesions el van respectar. Enguany a Primera i després de superar una lesió a la pretemporada s'ha consolidat a l'onze titular. Els problemes amb la recuperació de Pedro Alcalá i les dues lesions que ha patit Marc Muniesa han fet que Juanpe hagi estat també indiscutible fins ara. En total aquest curs, el canari ha participat en 17 partits i només ha deixat de jugar a San Mamés i en l'estrena contra l'Atlètic.