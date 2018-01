Una revelació i 22 protagonistes

Les coses, pel seu nom. Com que tota gesta té els seus herois, toca referir-se així als protagonistes en clau gironina d'aquest primer tram de temporada. Perquè plantar-se al mig del campionat amb 26 punts tot estrenant la categoria és una veritable gesta. I els que hi han contribuït poden considerar-se herois. N'hi ha que han jugat més que d'altres; alguns sumen més gols, mentre que les assistències es cosa d'uns altres. Són els noms propis d'aquesta primera volta per recordar. Els responsables de deixar el conjunt blanc-i-vermell en una privilegiada posició a la classificació, un escenari que segurament tothom hauria signat a l'estiu, quan els resultats de la pretemporada no acompanyaven i els fitxatges no acabaven d'arribar.

Per començar, toca dir que Pablo Machín ha utilitzat 22 futbolistes a la Lliga. Curiosament, el Girona és un dels equips que menys n'ha fet jugar passades 19 jornades. Només hi ha un parell de conjunts que presenten una xifra menor: l'Atlètic de Madrid (21) i el Celta de Vigo (20). Una dada que contrasta, i molt, amb els 31 futbolistes que han vestit la samarreta del Las Palmas, o els 29 del Vila-real i 28 del Màlaga.

Ara bé, el protagonisme o la incidència d'aquests 22 no és ni de bon tros la mateixa. Amb Boulaya i Eloi Amagat menjant a part (són els dos únics integrants de la primera plantilla que no han disputat ni un sol minut a la Lliga), no tenen res a veure els 1.512 minuts de Portu, l'home més utilitzat per Machín, amb els 19 d'un Carles Planas a qui només se l'ha vist una estona a la primera jornada. És Portu doncs el futbolista amb més minuts, però també amb més aparicions. Ha participat en els 19 partits del curs; tots ells com a titular menys al camp del Leganés, on va sortir des de la banqueta. Al murcià el segueixen Juanpe (1.444 minuts i 17 partits), Maffeo (1.438 i 17), Borja García (1.419 i 18) i Cristhian Stuani (1.408 i 17). Aquest últim, precisament, encapçala per mèrits propis la classificació de màxims golejadors de la plantilla. L'uruguaià ha fet 10 gols (un d'ells, el més recent, des del punt de penal). El persegueixen Portu, que n'ha anotat 7, i el sorprenent Olunga, que en signa 3. Stuani és, ara mateix, el vuitè millor anotador de Primera, una mica enrere d'un Leo Messi que encapçala aquesta partciular classificació amb 17 dianes. En una volta, han estat 8 els golejadors de l'equip dels 22 que han tingut minuts des de l´agost fins ara. Qui més assistències reparteix a Girona és Johan Mojica, un jugador que s'ha convertit en l'amo i senyor del carril esquerre tot i encetar el curs en desavantatge amb Aday. En porta 4, superant les dues d'homes com Granell, Borja, Bernardo i Pere Pons.

En el capítol de targetes, Stuani és qui més n'ha vist: n´acumula 7, per les 6 de Granell, Bernardo i Pere Pons. Tots ells han complert cicle d'amonestacions en un equip que encara és el que més cartulines veu del campionat: 61. Una mica enrere queden el Getafe (59), Alabès (59), València (54) i Deportivo (53). I això que els gironins han comès 322 faltes per les 341, per exemple, que li han assenyalat al Getafe. Això sí, fins ara cap vermella.

La golejada del passat dissabte ha permès maquillar el capítol golejador de l'equip, que ha equilibrat la balança. Ha marcat 28 gols, els mateixos que ha encaixat. És el vuitè equip que més en fa, però també el vuitè que més en rep.

Instal·lat en una bona posició a la taula, cal dir que el Girona ha repartit bastant els 26 punts que a dia d'avui ostenta a l'hora de guanyar-los a casa o a fora. Mentre que a Montilivi se n'ha adjudicat 14, en els desplaçaments n'ha esgarrapat 12. Es tracta de l'onze millor local de Primera, amb un balanç de 4 victòries, 2 empats i 4 derrotes a casa. També és el vuitè visitant més fructífer, amb 3 victòries i idèntics empats i derrotes.