«Decidir si jugo o no no està a les meves mans, jo només puc treballar dur»

El «hat-trick» contra el Las Palmas l´ha fet l´home de moda. Quin és el proper repte?

Com a jugador gaudeixes aquests moments quan t´arriben. Òbviament, marcar tres gols en un partit és un moment especial en la carrera de qualsevol futbolista. Però el més important és continuar treballant dur per ajudar l'equip a estar en la millor posició possible en la nostra estrena a Primera divisió. Després, la decisió està en mans de l'entrenador, jo només puc treballar tant com puc per intentar guanyar-me la seva confiança.

Jugar pocs minuts l´afecta fins al punt de pensar que en un altre lloc hauria estat millor?

Per mi, com a jugador, intento centrar-me en la meva feina, que és treballar cada setmana per millorar com a futbolista. No puc parlar d'altres temes. La meva intenció només és la de millorar com a jugador, treballar dur. I com a futbolista, quan estàs en aquest tipus de situacions, vols jugar més. Com he dit, decidir si jugo o no no està a les meves mans, sinó que és feina de l'entrenador. Jo només puc treballar i entrenar-me fort.

Ha pogut respondre tots els missatges de felicitació que ha rebut aquests dies?

He rebut moltíssims missatges de suports des del meu país. És molt motivador per a mi, perquè intenten donar-me tot el suport possible. El meu país no ha produït tants jugadors de futbol que estiguin a un nivell tan elevat, per tant, em donen tot el suport possible. Jo puc servir per obrir camí a altres jugadors joves de Kènia. La meva mare, els meus germans... sempre em donen suport, intenten ajudar-me a centrar-me, fins i tot quan no jugava gaire em van donar suport. Volen el millor per a mi.

Kènia, Suècia, la Xina i ara Girona. Cada Lliga és un món?

Quan jugues a Kènia somies a jugar en grans equips d'Europa. Jo vaig anar, primer de tot, a Suècia, que és una lliga europea petita, i des d'allà somies a jugar a Anglaterra, a Espanya, a Alemanya... veus que hi ets més a prop. Ara, aquí, a la Lliga, la meva principal ambició és treballar dur i millorar com a jugador.

El Girona obre la segona volta amb 26 punts i instal·lat en la desena posició. Pot aspirar a classificar-se per Europa?

I tant. L'equip té diferents objectius, però això és futbol. Veurem com va tot.

A Suècia va viure una experiència similar a la del Girona?

Allà recordo que durant els primers mesos no vaig marcar cap gol. Va ser un període difícil. Però vaig començar a marcar, i vaig acabar-ho fent en 12 partits. Però son diferents situacions, diferents països, diferents circumstàncies. No es pot comparar amb la situació que tinc ara a Girona.