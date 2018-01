Juanpe: "Estic on vull estar, al Girona"

El Girona ha presentat aquest migdia l'acord de renovació amb el central Juanpe fins el 2022. El jugador canari, que compleix la segona temporada al club, s'ha mostrat molt satisfet amb l'ampliació del seu contracte. "El seu rendiment és molt bo, és un gran professional. Estem molt contents per seguir fent camí junts", ha dit el president Delfí Geli.

Juanpe, per la seva banda, ha explicat que "aquest és el moment somiat. Veia lluny jugar a Primera i aquí ho he aconseguit. És un somni fet realitat que podré continuar aquí a Girona, al club que ha confiat en mi". El central ha afegít que estava "agraït d'estar aquí" amb un projecte de llarga durada. "Estic on vull, hi ha pocs futbolistes que ho poden dir, això", ha afegit.

Sobre com va la temporada ha dit que "ara el nostre repte és superar a la segona volta els números de la primera, tot i que resulta indiscutible que l'objectiu principal és la permanència".

Per la seva banda Quique Càrcel ha dir que "ell té unes grans condicions i un tarannà molt humil. És un jugador jove que pot tenir un gran creixement, encara". En aquest sentit ha explicat que "hem apostat per ampliar el seu contracte tres anys més perquè té l'edat ideal, rendeix i s'adapta al nostre futbol".

Sobre la renovació de Granell ha dit que "anem per bon camí, esperem poder arribar a un acord en les properes setmanes". També ha explicat que estan buscant un nou destí per cedir Fran Sandaza i que Boulaya és a prop de marxar en prèstec al Metz.