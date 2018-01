Els jugadors del Girona són els protagonistes del calendari Coca-cola 2018 que des de fa uns dies s'han començat a distribuir entre els establiments d'hostaleria de la ciutat perquè siguin repartits entre l'afició. El calendari recull imatges dels jugadors del primer equip així com moments de diferents partits d'aquesta temporada. La plantilla al complet va ser present a l'acte que va servir per presentar públicament el calendari. Coca-Cola i el Girona s'uneixen per primer cop per a aquesta iniciativa la qual també equips com el Barça, l'Espanyol i el Nàstic de Tarragona duen a terme.