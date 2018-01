Es va oferir a Wenger amb un vídeo a Youtube

Buscant per internet es poden trobar diversos vídeos amb jugades protagonitzades per Olunga tant a Kènia com a Suècia, la Xina i ara la Lliga espanyola. Un dels més curiosos està penjat a Youtube. Data de finals de 2015, quan el futbolista del Girona encara jugava al seu país. En aquets breu vídeo s'ofereix al tècnic de l'Arsenal, Arsene Wenger, per si el vol fitxar. Li explica que és un dels jugadors més prometedors de Kènia i que no se'n penedirà. L'espot ha tingut un total de 91.772 visualitzacions.