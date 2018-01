Juanpe: «Soc on vull ser: al Girona; i hi ha ben pocs futbolistes que puguin dir això»

Predestinat a ser el quart central de l'equip aquesta temporada per darrere d'Alcalá, Bernardo i Muniesa, Juanpe ha aprofitat les oportunitats que se li ha presentat per ser un dels protagonistes de la gran primera volta del Girona en l'any de l'estrena del club a Primera. Amb disset partits jugats en dinou jornades de lliga, el central canari s'ha guanyat la renovació i ahir, al costat de Delfí Geli i Quique Cárcel, Juanpe va deixar clar que seguirà fins al 2022 a Montilivi perquè «soc on vull ser, al Girona». «Estic molt feliç, s'està complint tot el que fa poc veia molt lluny. L'ascens a Primera, la confiança del club... Són coses que havia somiat quan vaig arribar aquí i s'han acabat fent realitat», va dir Juanpe.

«El seu rendiment és molt bo, és un gran professional. Estem molt contents per seguir fent camí junts», va dir el president Delfí Geli sobre un Juanpe que, al seu torn, va explicar que «aquest és el moment somiat perquè veia lluny jugar a Primera i aquí ho he aconseguit. És un somni fet realitat que podré continuar aquí a Girona, al club que ha confiat en mi». El central va afegir que estava «agraït de ser aquí» amb un projecte de llarga durada. «Soc on vull, hi ha pocs futbolistes que ho poden dir, això», va afegir Juanpe. Sobre com va la temporada, el central canari va dir que «ara el nostre repte és superar en la segona volta els números de la primera, tot i que resulta indiscutible que l'objectiu principal és la permanència».

Per la seva banda, el director esportiu del Girona, Quique Càrcel, va dir que «ell té unes grans condicions i un tarannà molt humil. És un jugador jove (26 anys) que pot tenir un gran creixement, encara». En aquest sentit, Cárcel va explicar els motius d'allargar la vinculació de Juanpe fins al juny del 2022: «Hem apostat per ampliar el seu contracte tres anys més perquè té l'edat ideal, rendeix i s'adapta al nostre futbol a més que, com a persona, és humil i treballador».