Entre el «pensar més en el futur» de Cárcel i els reforços que espera Machín

La feina d'un entrenador i d'un director esportiu no és la mateixa. I, per exemple, mentre des de la clara victòria contra el Las Palmas i, veient-se amb 26 punts, Quique Cárcel assegura que «pensem més en el futur que en el present», Pablo Machín té clar que per als «entrenadors no hi ha futur». En l'entrevista d'avui en aquest diari, Machín defensa la seva plantilla («ja he dit que el nostre millor mercat d'hivern pot ser dins l'equip, amb jugadors que fins ara han jugat pocs minuts», però també té clar que al bloc li fa falta un altre davanter, «que no vam poder trobar a l'estiu», i un jugador que pugui descarregar de minuts Portu «en el lloc de Marlos». Quique Cárcel va aprofitar l'acte de presentació de l'ampliació del contracte de Juanpe per deixar clar que «tenim tranquil·litat per pensar el futur», però també va reconèixer que «sincerament crec que arribarà algú, perquè Marlos ha marxat i Boulaya també és probable que ho acabi fent. Si puc firmar ara un jugador de futur que, pel que sigui, penso que seria més complicat portar-lo a l'estiu, ho faré».

«El que està fent l'equip enforteix la seriositat del projecte, pel que fa a estratègia i presa de decisions, m'ajuda moltíssim. No tenim nervis i podem treballar pensant més en el futur que no pas en el present», va assegurar Cárcel que, en aquesta línia d'anar preparant el futur, també hi posa moviments com el de la renovació de Juanpe, ahir presentada, o la d'Àlex Granell, amb qui el club fa setmanes que parla. Alcalá i Aday són altres candidats a tenir una millora i ampliació d'uns contractes que, en els dos casos, acaben al juny del 2019. «Com a club, la nostra feina és premiar el rendiment dels futbolistes, ells estan posant molt alt el llistó del rendiment».

A l'altra cara de la moneda hi ha les sortides, Marlos Moreno ja és al Brasil, on jugarà amb el Flamengo, mentro que la cessió de Boulaya al Metz està a punt de tancar-se. El mitja punta algerià ha convençut els tècnics del club francès, cuer a la Primera Divisió, i acabarà la temporada allà un cop els dos clubs posin per escrit les condicions de la cessió. El mateix sistema, una cessió, és el que busca el Girona perquè Sandaza «torni a demostrar les seves qualitats després d'uns mesos sense jugar». Cárcel no té «constància» que ni Kayode ni cap altre jugador vulgui sortir en aquest mercat d'hivern.