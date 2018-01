Bounou contra el millor del món

El mes de juny de 2012, poc abans dels Jocs de Londres, l'Atlètic de Madrid fitxava Yassine Bounou, un jove porter marroquí de 21 anys, procedent del Wydad Casablanca. Els matalassers solen tenir bon ull per triar qui defensa la seva porteria. En el cas de Bounou, l'havien vist en un torneig internacional i no van dubtar en veure'l com una aposta a llarg termini, a l'ombra de Courtois i el veterà Aranzubia. Per a l'ara porter del Girona, aquella era la seva gran oportunitat. Anys enrere, traves burocràtiques havien impedit la seva incorporació al Niça. La via francesa no va funcionar, però sí que ho va fer la matalassera per fer el salt a Europa. Al final, Bounou va haver-se de buscar la vida fora de l'Atlètic, cedit al Saragossa i, més tard, aterrant a Girona, però la vida tampoc li ha anat malament. Va celebrar l'ascens a Primera amb els de Montilivi i ara, des de fa 11 jornades, n'és el porter titular. Demà, si Machín no fa cap canvi a la porteria, s'enfrontarà a un Atlètic «que m'ho va donar tot, al principi de la meva carrera a Europa». I sí, serà un partit «especial» per al jugador, que, amb 26 anys, creu que encara té marge de progressió. Demà, a més, tindrà de rival el seu «amic» Jan Oblak, amb qui va coincidir a l'Atlètic. I no és per amistat, «sinó per números i fets», que Bounou el considera «el millor porter» del món. «Està fent història», assegura.

A Madrid, Bounou va jugar amb el filial, a Segona B, 45 partits entre les temporades 2012/13 i 2013/14. En aquesta darrera també va anar convocat amb el primer equip, com a suplent de Courtois, 8 jornades de lliga i tres de Copa. No va poder debutar a l'elit. La campanya 2014/15 Oblak aterrava al Calderón i, davant la falta d'oportunitats, Bounou marxava cedit al Saragossa (19 partits a Segona). A La Romareda hi va seguir la campanya 2015/16 (19) abans d'arribar la campanya passada a Montilivi, on va ser titular 21 partits, dividint-se la lliga amb René. Aquest any l'arribada del veterà Iraizoz semblava que li podia barrar la titularitat, però des que va sortir a l'onze al camp del Deportivo fa 11 jornades, no s'ha mogut de sota els pals. El Girona, amb ell de porter, ha sumat 6 triomfs, 3 derrotes i 2 empats, encaixant 15 gols.

Bounou explica com va anar el seu fitxatge per l'Atlètic: «tot va ser molt ràpid. S'acostaven els Jocs Olímpics i havia de trobar equip per arribar-hi amb més opcions. I l'Atlètic va ser la decisió». El primer any al Calderón «va servir-me per conèixer una mica el futbol europeu, amb un joc i una motivació diferent. En la segona temporada, a poc a poc, volia enganxar-me al primer equip i estar preparat per afrontar un nivell més. Però en aquella època estava bé per estar a l'Atlètic de Madrid però no era tan bo per competir en aquell Atlètic de Madrid». «Tinc molts amics allà, encara, i tinc ganes de jugar al Wanda Metropolitano», admet.

Bounou, amb el seu habitual tarannà tranquil, se sent en un bon moment tot i que admet que té l'espina clavada del partit contra l'Alabès «perquè ens van remuntar un 2-0». Considera que el Girona ha fet una bona primera volta i alerta que la segona «serà més difícil perquè tots els equips tindran clar un objectiu per lluitar, ser campió, anar a Europa, o no baixar». Per això, quan li pregunten a què ha d'aspirar el Girona, subratlla que «l'objectiu natural d'un equip que acaba de pujar és mantenir-se. Òbviament, l'equip pot anar creixent i, en funció d'això, trobarem el camí».

El porter del Girona també té paraules d'elogi cap al tècnic matalasser, Diego Simeone. Explica que «des que ell va arribar al club, l'Atlètic ha estat en creixement constant» i argumenta una de les seves principals virtuts: «sap potenciar i motivar els seus jugadors per fer-los crèixer i millorar».

A Bounou no l'espanten les corves que presenta, a partir d'ara, el calendari del Girona, amb una doble sortida a Madrid i Màlaga i, més tard, visites a Sevilla o al Camp Nou. El porter considera que cal mantenir el cap fred «i seguir en la mateixa línia que fins ara». A Montilivi, Oblak va encaixar dos gols en 30 minuts (Stuani). En tota la primera volta n'ha rebut 8.