El Girona és un dels millors ascendits de les principals lligues d'Europa

Pablo Machín té ben ensenyats els seus homes a no fer volar coloms. Fa temps, pràcticament abans que s'assolís la barrera dels 20 punts, que el tècnic sorià els va recordar la història de l'Eibar de la temporada 2014-15 perquè estiguessin alerta. Els bascos van tancar la primera volta amb 27 punts i, després de sumar-ne només 8 a la segona, no van baixar només gràcies al descens administratiu de l'Elx, que va fer que la Lliga els repesqués. En futbol mai se sap però els 26 punts que té el Girona al seu caseller ja no els li traurà ningú i les sensacions que ofereix l'equip no fan preveure una possible desinflada. Sí que vindran derrotes i mals moments però si el Girona continua competint a aquest nivell l'objectiu s'hauria d'assolir. De moment, el Girona gaudeix competint i puntuant contra els millors i s'ha convertit en la revelació de la temporada a la Lliga Santander en la seva estrena a Primera Divisió. Tant és així que s'ha situat també entre els millors ascendits de les principals lligues europees.

El conjunt de Pablo Machín ha entrat de la millor manera a l'elit futbolística. El triomf contra el Reial Madrid, la victòria al camp de l'Espanyol i la golejada al Las Palmas han estat alguns dels millors moments d'un equip que, juntament amb el Getafe i el Hannover 96, està signant el millor balanç de punts entre els ascendits d'Europa. El Getafe i els alemanys sumen els mateixos punts que el Girona tot i que a la Bundesliga s'hi ha jugat una jornada menys.

La resta d'equips acabats de pujar de les segones divisions d'Itàlia, Anglaterra, Alemanya, França i Portugal ni de bon tros estan signant uns números com els del Girona. Així, a Itàlia, dos dels tres ascendits, Verona i Benevent, ocupen zona de descens amb 13 i 7 punts respectivament, mentre que el tercer, SPAL, marca la frontera amb la salvació (17è) amb 15. A Anglaterra, amb 23 jornades disputades, cap dels tres arriba als 26 punts del Girona. Huddersfield, Newcastle i Brighton ocupen la zona mitjana-baixa amb 24 i 23 punts. Mentrestant a França, l'Estrasburg és qui millor s'ha adaptat a la nova categoria, amb 24 punts. Amiens i Troyes són a la part baixa amb 21. Per últim, a Alemanya, a banda del Hannover 96, l'Stuttgart també és a la zona tranquil·la amb 20 punts.