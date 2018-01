Pablo Machín anunciarà avui si Stuani podrà jugar al camp de l'Atlètic demà

El Girona no estarà sol demà al Wanda Metroplitano en el partit contra l'Atlètic de Madrid (1/4 de 5). El club va anunciar ahir que uns 250 aficionats, dels quals un centenar es desplaçaran amb els autobusos organitzats pel Girona, seran a Madrid. Pel que fa al partit, Pablo Machín està pendent de l'estat físic de Cristhian Stuani. Ahir, el club no va informar del seu estat ni de si s'havia entrenat amb els seus companys, després de la commoció que va patir contra el Las Palmas. D'altra banda, la cessió de Boulaya al Metz és imminent. L'Équipe i altres mitjans la donaven ja ahir per feta a manca de petits serrells per tancar, com ara el preu de l'opció de compra.