Stuani es perdrà l'Atlètic de Madrid - Girona de demà al Wanda

Cristhian Stuani no jugarà demà al Wanda Metropolitano en la visita del Girona al camp del segon classificat de la lliga després que el davanter uruguaià encara no hagi tornat a entrenar-se amb el grup després del fort cop al cap que va rebre en el partit de dissabte passat contra el Las Palmas a Montilivi. Stuani va haver de ser substituït al descans per Olunga, gran protagonista de la segona part amb els seus tres gols, i ser traslladat a l'Hospital General de Catalunya on va passar la nit en observació.

Dimarts, en el primer entrenament de la setmana, Stuani no va treballar amb la resta dels seus companys però, segons van explicar des del club, la previsió era que ho fes a partir de dimecres. Ahir i abans-d'ahir, el Girona es va entrenar a porta tancada i el club no va voler confirmar si Stuani s'havia entrenat o no. Avui, en canvi, el club ha obert als mitjans de comunicació la primera part d'un entrenament on no hi havia Stuani i sí el davanter del Peralada Kevin Soni.