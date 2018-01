Stuani es queda fora de la convocatòria per viatjar a Madrid

Cristhian Stuani, màxim golejador del Girona aquesta temporada i un fix en els esquemes de Pablo Machín, és la principal baixa en la convocatòria per al partit de demà a la tarda al camp de l'Atlètic de Madrid. L'uruguaià va patir un fort cop ara fa una setmana en el matx contra el Las Palmas i va passar la nit de dissabte a diumenge en observació. Tot i que el club va informar, en un principi, que Stuani s'incorporaria durant aquests dies a la dinàmica de grup, el cert és que no s'ha entrenat amb normalitat.

"S'ha exercitat de manera suau, però les sensacions no han estat bones. No es troba del tot bé", ha explicat Machín, qui "per prudència" ha decidit prescindir de l'atacant. "Crec que la setmana que ve ja podrà entrenar, però no ho sé del cert. Hem d'estar pendents de la seva evolució", ha afegit.

Sí que ha entrat a la convocatòria el davanter Larry Kayode. I això que va incorporar-se tard als entrenaments després de les vacances per culpa d'uns problemes burocràtics que el van retenir durant dues setmanes al seu país. Tanmateix, Kayode té tots els números de començar el matx a la banqueta a favor d'un Olunga que ve de marcar els seus tres primers gols a la Lliga.

Mentre que Alcalá és baixa una setmana més per lesió, Eloi Amagat i Aleix Garcia han estat descartats per decisió tècnica. "A mesura que va avançant la Lliga, cada cop costa més deixar fora a la gent. Ells dos han estat entrenant prou bé i és una decisió merament tàctica. Tothom treballa bé i quan els toca aportar, ho fan", ha explicat.

Els 18 convocats per al partit de demà al Wanda Metropolitano són els següents: Bounou, Iraizoz, Bernardo, Mojica, Ramalho, Granell, Pere Pons, Portu, Aday, Douglas Luiz, Olunga, Juanpe, Timor, Kayode, Muniesa, Planas, Borja García i Maffeo.