Portu regala un puntàs en l'estrena al Metropolitano

Nova jornada per a la història del Girona. Al nou estadi de l'Atlètic de Madrid, el Wanda Metropolitano, l'equip de Pablo Machín ha fet un gran partit i ha empatat davant el conjunt matalasser, que s'ha avançat al primer temps amb un gol de Griezmann. Els gironins han fet un pas endavant a la represa i Portu, l'home més en forma de l'equip, ha marcat el seu vuitè gol de la temporada per segellar una nova tarda per recordar.

L'Atlètic de Madrid ha començat el partit amb la cinquena marxa posada, avisant al primer minut amb un xut de Griezmann, des de la frontal, que atrapava amb seguretat Bono. Els matalassers buscaven fer el primer gol del duel el més aviat possible però s'han trobat un Girona que, a falta de recursos ofensius, ha estat molt ordenat per evitar més ocasions de perill dels madrilenys.

De fet, l'Atlètic creava sensació de perill quan jugadors tant perillosos com Griezmann, Carrasco, Costa i Correa es trobaven a la frontal i combinaven al primer toc. El Girona veia passar els minuts i encara no havia trepitjat l'àrea d'Oblak. Portu i Borja no tenien el protagonisme esperat i Olunga estava desaparegut.

Al minut 24, Bono ha evitat el primer gol del partit amb una brillant intervenció, en un u contra u davant Correa. Deu minuts més tard ha arribat el primer gol del partit. Thomas posava una excel·lent pilota al cor de l'àrea per Diego Costa que, davant la sortida del porter marroquí del Girona, ha servit en safata el gol a Griezmann que ha anotat a porteria buida.

El gol ha esperonat lleugerament els gironins, que han jugat més estona a camp visitant. En l'última acció del primer temps Portu tindria la més clara dels de Machín. Bernardo ha despenjat una pilota pel murcià que, amb tot a favor, no ha engaltat bé l'esfèrica que ha acabat minsament a les mans del porter Jan Oblak.

Es repetia la tònica del primer temps a la represa. El duel no tenia un ritme intens i les ocasions brillaven per la seva absència. La principal novetat ha estat la lesió del porter Bono, que s'ha fet mal abans d'arribar a l'equador del matx i ha estat substituït per Gorka Iraizoz. La primera arribada dels gironins ha estat protagonitzada per Borja García, però el seu xut des de la frontal de l'àrea ha sortit desviat. A l'hora de partit, Gorka evitava la segona diana local fent una bona aturada a xut de Carrasco.

Les accions ofensives dels de Machín feia preveure que, si arribava el gol, seria en una acció de pilota parada o aprofitant una segona jugada. I així ha estat. Després que Oblak rebutjés un xut de falta d'Aday, un mal refús de Koke ha acabat amb la pilota dins l'àrea per Portu, assistit amb el cap per Bernardo, per posar la punta de la bota i empatar l'enfrontament.

El partit s'ha trencat als últims cinc minuts de partit. L'Atlètic, que poc abans havia tret del camp Diego Costa i Griezmann, ha buscat a la desesperada el gol de la victòria i el Girona, que seguia molt ben posat, ordenat i completant un gran partit al Wanda, aspirava a trobar un contraatac letal per acabar de fer-la grossa. No ha pogut ser així però aquest Girona no ens deixa de sorprendre. Puntàs al Wanda.

Fitxa tècnica



Atlètic: Oblak, Vrsaljko (Vitolo, min. 79), Savic, Giménez, Lucas, Thomas, Saúl, Correa, Carrasco, Griezmann (Koke, min. 69) i Diego Costa (Gameiro, min. 60).

Girona: Bono (Gorka, min. 46), Aday, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Mojica, Pere Pons, Granell (Timor, min. 82), Borja García, Portu i Olunga.

Gols: 1-0, min. 33, Griezmann; 1-1, min. 72, Portu.

Àrbitre: De Burgos Bengoetxea. Ha amonestat amb targeta groga a Thomas, Vrsaljko i Giménez (Atlètic) i Juanpe, Aday i Bernardo (Girona).

Estadi: Wanda Metropolitano, Madrid. 55.076 espectadors.