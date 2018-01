Encomanats a Olunga per assaltar el Metropolitano

Després d'una primera volta de notable alt, el Girona dona aquesta tarda el tret de sortida a la segona amb un repte d'allò més complicat com és la visita al Wanda Metropolitano. L'objectiu és clar: competir-hi i mirar d'esgarrapar-ne algun punt per seguir sumant i fent camí cap a la permanència. Aquest segon tram de competició comença fort amb el duel contra un Atlètic que vol donar guerra fins al final al Barça pel títol de Lliga. Sí, enfrontar-se a Griezmann, Diego Costa, Koke o Carrasco pot impressionar, com també l'ambient que hi pugui haver al Metropolitano, però aquest Girona ja ha demostrat que és capaç de derrotar el Reial Madrid i puntuar contra l'Atlètic. A més a més, els de Pablo Machín tenen l'honor de ser l'únic equip que ha estat capaç de fer-los dos gols, en el 2-2 a Montilivi del partit d'anada. Per tant, el factor intimidatori no hauria d'aparèixer en uns jugadors gironins que ja saben el pa que s'hi dona a Primera des de fa uns mesos. Sí que hauria de ser més preocupant presentar-se al Metropolitano sense Cristhian Stuani. El màxim golejador del Girona, amb 10 gols fins ara, no s'ha entrenat durant tota la setmana amb el grup i, d'acord amb els serveis mèdics, Machín ha optat per no convocar-lo. L'uruguaià va rebre una forta trompada al cap contra el Las Palmas i va passar una nit ingressat en observació a l'Hospital General de Catalunya. Malgrat rebre l'alta diumenge, Machín va revelar ahir que l'uruguaià «no es troba del tot bé» i que les sensacions «no eren bones». El lloc d'Stuani a l'onze serà per a Olunga, el gran heroi del 6-0 al Las Palmas i que té el lloc assegurat a l'onze aquesta tarda. «Després de fer tres gols, Olunga està per davant de qualsevol», deia ahir el tècnic per confirmar que el kenià seria titular.

Algú podria pensar que sense Stuani, el Girona ofensivament ho té pelut per puntuar. Potser no. I és que si Olunga perllonga mínimament el que va ensenyar dissabte passat no s'hauria de descartar cap sorpresa. A més a més, el Girona va guanyar l'últim partit en què Stuani no va poder jugar. Va ser a la Corunya contra el Dépor (1-2), amb gols d'Aday de penal i Portu.

Si Machín no es treu de la màniga alguna fórmula imaginativa per aturar Griezmann o Diego Costa, el més normal és que l'entrada d'Olunga per Stuani sigui l'únic canvi a l'onze. Només el fet que Aday, Juanpe i Mojica estiguin a una targeta de la suspensió podria fer-lo canviar de plans. Cal recordar que Timor, Douglas Luiz i Maffeo, suplents contra el Las Palmas, també en tenen quatre. L'entrada de Maffeo, Muniesa i, fins i tot Timor, no seria tampoc cap sopresa. Sobretot la presència del valencià, un home amb caràcter i experiència contra aquest tipus d'equips. A la banqueta hi serà Larry Kayode, que tot just dimarts va fer el seu primer entrenament de l'any, després de tornar de Nigèria. La baixa d'Stuani i els adeus de Marlos Moreno i Boulaya han fet que Kayode entri directament a la convocatòria. Els que se n'han quedat fora han estat Eloi Amagat i Aleix Garcia.

Pel que fa al rival, Diego Pablo Simeone té les baixes per sanció de Diego Godín i per lesió de Filipe Luis. A més a més, l'argentí Nico Gaitán ha quedat fora de la llista per decisió tècnica. El tècnic argentí no va fer –tret del porter– gaires rotacions dimecres a la Copa contra el Sevilla i el resultat (1-2 en contra) els obligarà a remuntar al Sánchez Pizjuán. Això podria fer que avui alguns homes importants descansin. Ara bé, els suplents de l'Atlètic són jugadors de contrastada categoria internacional.