Fitxar, una condició innegociable

Dia 20 de gener i a Montilivi els fitxatges que no arriben. El temps passa i el tancament del mercat d'hivern s'acosta. Encara queda lluny, però no val a badar. A Girona hi havia la intenció de fer moviments, tant d'entrada com de sortida. De moment, només Marlos i Boulaya han fet les maletes per canviar d'aires. De cara nova, cap ni una. No és l'escenari ideal per a Quique Cárcel, que vol moure fitxa i reforçar la plantilla. Tampoc per a Pablo Machín, que espera disposar de més efectius ben aviat. Ahir, en comptes de marejar la perdiu, el tècnic va parlar clar. Va dir què vol, i també va repetir que, si algun dels jugadors del vestidor no està a gust amb la seva situació, la porta està oberta. Inclòs Kayode, encara que el sorià hi compta.

El davanter centre ha estat «sempre», segons Machín, una de les «prioritats». Això sí, per a un club com el Girona, i també per a la majoria d'equips, sempre «és complicat» portar a l'hivern un jugador d'aquestes característiques. Stuani és indiscutible i a part de l'uruguaià, hi ha dues peces més ara mateix. «Olunga es va destapar l'altre dia, però no vol dir que sigui millor futbolista que fa una setmana; sí que té més confiança. També tenim Kayode. Amb ells estem relativaments coberts, encara que la idea és millorar i augmentar les nostres possibilitats». És aquí on entren els desitjos. I no és el de portar només un atacant, sinó que n'arribin un parell. «Tot i que han jugat poc, no tenir Marlos Moreno ni Boulaya ens resta potencial. Necessitem canviar-los per d'altres jugadors. Si l'encertem, estarem satisfets. Amb el que tenim podem competir, però també hem de tenir en compte que poden passar moltes coses. A més, tots els rivals s'estan potenciant», deia.

Per resumir-ho i que quedi clar: «El davanter ha d'arribar, com també un altre jugador que tingui unes característiques semblants a les de Marlos Moreno. No tenim ningú a la plantilla com Portu, per exemple». Per tant, a banda d'un davanter centre, incorporar un atacant menys corpulent, ràpid i hàbil també entra a les directrius de la direcció esportiva.



El futur de Kayode

Oberta, per tant, hi ha la porta d'entrada. També la de sortida, sempre que hi hagi algun jugador que no estigui content amb la seva actual situació. Se li va preguntar ahir a Machín si aquest era el cas de Larry Kayode i si la situació del nigerià podia canviar després que el futbolista s'hagués reincorporat tard passades les vacances. «És un bon futbolista i encara creiem que ens pot aportar. Les circumstàncies han fet que no hagi disposat dels minuts que ell es podria esperar. Un dels objectius d'aquesta temporada per a molts és ser al Mundial i per anar-hi has de jugar i tenir continuïtat. Això és el que li ha dit el seu seleccionador. Per tant, hi ha dues opcions. Que intenti revertir la situació d'aquí, que això no li ho garanteix ningú, o l'altra, que si no està a gust i així ens ho manifesta, i si té alguna oferta, l'ajudem a prendre una decisió que no perjudiqui ningú».