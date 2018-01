Simeone: «Ens espera un partit molt dur»

Diego Pablo Simeone, entrenador de l'Atlètic de Madrid, no es fia ni un pèl del Girona. Tot i que jugant a casa i tenint al davant un equip que acaba de pujar, el favoritisme és teòricament per als madrilenys, l'argentí defuig aquesta etiqueta. Ahir es va atipar d'elogiar els de Machín, recordant també que a l'anada els va anar d'un pèl que no cauen derrotats a Montilivi.

«Ens espera un partit important i dur, contra un Girona que juga bé, que és intens, molt ofensiu i treballa molt bé l'estratègia i els primers compassos dels partits. Ens portarà molta tensió i intentarem buscar la victòria des d'on ens trobem millor», valorava ahir Simeone, qui apuntava que l'equip català ha estat un dels que «més mal» els ha fet al llarg d'aquesta primera volta. Per intentar evitar això, l'argentí donava ahir la recepta. Primer, la qüestió és tenir «fam i ambició» per guanyar tres punts més. I després, toca intentar «no repetir el que vam fer a Montilivi a la primera meitat. Ens van fer molt de mal».

També va parlar de la situació dels seus a la Lliga, a 9 punts del líder, el Barça, però amb encara un munt de jornades per intentar atrapar el conjunt d'Ernesto Valverde. «Hem de seguir anant partit a partit. El partit d'aquest dissabte és molt més important que la tornada de Copa. De res ens serveix pensar en els altres partits si no ens centrem en el que hem de fer demà (avui per al lector)», va rematar.