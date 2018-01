El Girona ha marcat el 33% dels gols que ha rebut l'Atlètic de Madrid

El Girona ha aconseguit que un rival tan potent com l´Atlètic de Madrid no sigui capaç de gua­nyar-los en cap dels dos partits de la competició, ni en el duel de la primera jornada a Montilivi ni ahir al Wanda. No només això sinó que el conjunt matalasser i, especialment, el seu porter, Jan Oblak, són especialistes a encaixar molts pocs gols i mantenir en molts partits la porteria a zero.

Contra els gironins no ho han fet. Dos gols va rebre Oblak el passat mes d´agost i ahir, un altre. En total, tres gols, que representen el 33% del total de dianes que ha encaixat l´eslovè en el que portem de temporada, només 9. És l´equip, juntament amb el Barça, menys golejat de la categoria però Stuani, en dues ocasions a Montilivi, i Portu (ahir) han celebrat gols contra els matalassers. Calleri (Las Palmas), Raúl García (Athletic), Luis Suárez (Barça), Bacca (Vila-real), Willian José (Reial Societat) i Sergio García (Espanyol) són els altres futbolistes que han aconseguit marcar un gol a Jan Oblak. El mèrit del Girona és molt gran i pocs equips aconseguiran emular-lo en aquesta segona volta del campionat i, de ben segur, serà un dels records més amargs que tindran els madrilenys un cop finalitzi aquesta temporada.

L´àrbitre perdona l´Atlètic

Potser el signe del partit hauria estat encara millor pel Girona si l´àrbitre, De Burgos Bengoetxea, hagués expulsat, en una acció molt clara de targeta groga, el lateral local Vrsaljko. El croat va fer caure Borja García al límit de l´àrea, quan aquest ja anava per prendre la decisió final, però el col·legiat, que pocs instants abans ja havia mostrat una targeta groga al lateral de l´Atlètic, no es va atrevir a treure-li la targeta vermella. Ja al temps afegit, Olunga va driblar Oblak i aquest el va fer caure, fora l´àrea, i també podria haver estat expulsat. L´àrbitre va considerar que hi havia dos defensors locals molt a prop de la jugada i ho va deixar en groga.