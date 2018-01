Portu iguala el seu sostre golejador

Fer que alguns dels responsables del planter del València s´estiguin ventant cops de caps a la paret veient el potencial del jugador que tenien i van deixar escapar. Portu sol recordar sovint que al Mestalla, abans de fer el salt a l´Albacete, on Luis César li va avançar la posició, actuava sempre com a migcentre defensiu. És a dir, d´home encarregat de destruir el joc rival. A l´Albacete primer i sobretot al Girona, el murcià s´ha convertit en un segon punta decisiu i golejador. Tant és així que la progressió de Portu no té aturador. En els seus dos anys a l´Albacete (14-16) va anotar 6 gols per temporada, mentre que el curs passat a Montilivi va fer 8 dianes. Portu no ha notat gens el salt de categoria i enguany no només és titular indiscutible sinó que és el segon màxim golejador de l´equip amb 8 gols, xifra que iguala el seu màxim registre, aconseguit l´any passat. Al filial del València, mai havia passat de dos gols en una campanya. Portu té tota una volta per millorar encara més uns números espectaculars.

Juanpe i Aday, sancionats

El Girona visitava l´Atlètic de Madrid amb fins a 6 jugadors advertits de suspensió en cas de veure una targeta groga (Aday, Maffeo, Mojica, Juanpe, Douglas Luiz i Timor). Machín va assegurar divendres que no volia pensar més enllà i no es plantejava la possibilitat de gestionar les targetes. Durant el partit, Juanpe i Aday van ser amonestats, per la qual cosa es perdran la propera jornada al camp del Màlaga dissabte que ve (18:30). Muniesa i Maffeo es perfilen com els seus relleus.