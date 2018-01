La reaparició d'Iraizoz

Per a Yassine Bounou, la visita a l´Atlètic de Madrid no era un partit més. Si jugar a l´imponent Wanda Metropolitano ja resulta atractiu, per algú que va arribar a Europa amb 21 anys, de la mà del club matalasser, amb la il·lusió de triomfar al futbol professional, encara ho era més. Bounou portava 11 partits seguits com a titular amb el Girona (va prendre el lloc a Iraizoz en la visita al Deportivo), i en el que feia 12 (aquest cop la mala sort no va ser en el 13, el número del seu dorsal) una lesió poc abans del descans, en el pitjor escenari possible, li va impedir gaudir com havia somiat de l´experiència. «No ho dic perquè sigui amic meu, són fets i números reals. Oblak és el millor porter del món», explicava aquesta setmana al final d´un entrenament el marroquí, que com a matalasser va poder aprendre dels millors. De l´eslovè, però també abans de Courtois. A l´hora de la veritat, un cop al quàdriceps de la cuixa dreta provocat per una topada amb Diego Costa en la jugada de l´1-0, ho va enviar tot a rodar. Va ser atès i com va poder va acabar la primera part. Però a la represa, ja no va tornar.

Amb Bounou fora de combat (Machín no va donar gaires pistes a la roda de premsa posterior al partit, limitant-se a dir que havia patit «el típic entrepà» i que tenia una contusió), tornava a ser l´hora de Gorka Iraizoz. L´exporter de l´Athletic no jugava des de l´empat contra el Llevant en la tornada dels setzens de Copa (1-1). En lliga, reapareixia 12 jornades després d´haver perdut la titularitat al camp del Deportivo. La seva última actuació en el campionat havia sigut en la derrota contra el Vila-real a Montilivi (1-2). I d´allò ja en feia més de tres mesos: era el 15 d´octubre.

Gorka (36 anys) va ser el primer fitxatge del Girona «de Primera». Impactant. Per veterania i experiència va començar jugant. Però els resultats no eren prou bons. En les 8 primeres jornades l´equip només n´havia guanyat una, i entre la tercera i la vuitena, va sumar dos empats i quatre derrotes. Machín va apostar per un canvi sota els pals a Riazor i li va sortir bé. O més que bé, fantàstic, perquè l´equip va encadenar tres triomfs seguits (Dépor, Madrid i Llevant), el de casa, contra Cristiano i companyia, va ser sonat.

En les 8 primeres jornades de Lliga Gorka Iraizoz va rebre 13 gols. Ahir, en els 45 minuts de la seva reaparició, cap. Bounou, en 11 jornades, n´havia encaixat 15, més el de Griezmann ahir, 16. El debat torna a estar servit. Qui serà el porter titular a Màlaga?