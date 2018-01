La porteria és cosa de dos

Amb l'ascens a Primera Divisió, la direcció esportiva del Girona va voler reforçar la porteria amb un home d'experiència i contrastat a la màxima categoria com ho és Gorka Iraizoz. La seva arribada va provocar l'adeu de l'andalús René Román a l'Almeria i va deixar la porteria blanc-i-vermella amb el navarrès, Yassine Bounou i el jove incorporat del Barça B José Aurelio Suárez. L'asturià de seguida es lesionaria a l'espatlla i deixava la titularitat en cosa de dos.

Machín es va decantar tot primer per la veterania d'Iraizoz i el navarrès va ser el porter titular durant les vuit primeres jornades del campionat de Lliga. Malgrat intervenir positivament en els partits amb aturades importants, algunes errades i la mala dinàmica de resultats van fer que el tècnic sorià apostés per un relleu a la porteria a la novena jornada, al camp del Deportivo de la Corunya. Aquell dia la ratxa del Girona va canviar i, amb Bounou sota pals, l'equip va començar a guanyar partits i a escalar posicions a la classificació. El marroquí ha complert en els partits que ha jugat amb alguna aturada de mèrit combinada també amb mals dies, com ara en la derrota contra l'Alabès (2-3). Tot i això, Bounou s'havia consolidat a l'onze fins que dissabte al Wanda Metropolitano es va veure obligat a cedir el seu lloc a Iraizoz per culpa d'un fort cop al quàdriceps. L'africà es va fer mal en xocar amb Diego Costa en l'acció de l'1-0 i va haver de demanar el canvi a la mitja part, fet que va provocar que Iraizoz reparegués a la Lliga, gairebé tres mesos després.