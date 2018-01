Portu: L'home dels gols històrics

Amb la mateixa humilitat amb la qual va marxar del seu Beniel natal per incorporar-se primer al planter del Múrcia i després al del València i més tard fer el salt a Segona A de la mà de l'Albacete, Cristian Portugués, Portu, s'ha convertit en una de les sensacions de Primera Divisió aquesta temporada amb el Girona. El mitjapunta murcià va marcar dissabte al Wanda Metropolitano el seu vuitè gol de la temporada i va igualar així el seu millor registre com a professional, assolit el curs passat també amb el conjunt gironí. Amb mitja volta encara per endavant, tot sembla indicar que Portu estriparà el seu sostre golejador amb la samarreta blanc-i-vermella. A més a més, el jugador murcià tindrà també un lloc destacat a la història del club perquè dels 8 gols que ha fet fins ara, dos han estat dels que més repercussió mundial han tingut. Dissabte va batre Oblak, un dels millors porters del món, i va donar un punt al Girona al Metropolitano davant d'un dels grans equips del continent. Uns quants mesos enrere, però, Portu encara l'havia feta més grossa quan va culminar la remuntada a Montilivi amb un gol d'esperó contra el Madrid que donava els tres punts al Girona en una tarda de glòria. Això sí, dissabte després de ser el protagonista del partit a Madrid no va sortir ni un moment del seu discurs humil que ha mantingut des del primer dia que va trepitjar Montilivi. «Estic content perquè el gol ha servit per donar un punt a l'equip. Faig tan bé com puc la meva feina seguint les indicacions del míster i per tal d'ajudar els companys», deia.

Als seus 25 anys i renovat fins al 2021 pocs dies després de l'ascens a Primera el juny passat, és molt probable que aquest estiu més d'un equip truqui a la porta del Girona per preguntar preu. El club no va fer pública la clàusula de rescissió del futbolista durant la presentació de la seva millora de contracte però Quique Cárcel ja se'n deuria cuidar bé prou d'apujar-la amb bon ull pel que pugui passar.

Com la resta dels seus companys, Portu no ha tingut cap mena de problema per adaptar-se a la categoria. Al contrari. Els espais que troba a Primera Divisió no hi eren a Segona A i això juntament amb el fet que Machín ha passat a jugar amb només un sol punta de referència, fan que es trobi com peix a l'aigua rere Stuani. Esmunyedís com pocs, Portu no s'arronsa si ha de saltar per una pilota aèrea ja fos dissabte amb Savic que li treia dos caps o amb qualsevol altre central de Primera. Li va costar estrenar-se com a golejador i no va ser fins a la setena jornada a Vigo en què el murcià va marcar el seu primer gol -dedicat al seu avi. A partir d'aquí, ha estat un no parar fins ara. A banda de les dianes contra Madrid i Atlètic, els altres gols de Portu han estat a Riazor davant el Deportivo, a Montilivi davant el Las Palmas, a Mestalla contra el València i dos més al Benito Villamarín contra el Betis en un partit en què es van escapar dos punts en el darrer segon (2-2).



Incombustible

El rendiment de Portu no ha sorprès ningú al Girona. Tant des de l'àrea esportiva com el mateix Machín tenien clar quan el van fitxar del descendit Albacete fa dos estius que tenia potencial i marge de millora per convertir-se en un jugador important en l'elit. La confiança que té el tècnic sorià en ell és tan elevada que ha fet que el mitjapunta sigui un jugador no ja indiscutible sinó irreemplaçable. Tant és així que Portu només s'ha perdut un partit de Lliga des que va arribar a Montilivi. Va ser, òbviament per lesió, en la golejada al Getafe del curs passat (5-1) a l'estadi. Tot plegat fa que el de Beniel hagi disputat fins ara 61 partits amb la samarreta blanc-i-vermella, els últims 34 de manera ininterrompuda. El pes de Portu a l'equip és total. En aquest sentit només cal observar com és un fix als onzes titulars. De fet, no hi ha qui l'en mogui i veure'l a la banqueta és gairebé impossible. El curs passat només hi va ser a Mallorca, al camp del Reus perquè Machín no el va voler forçar la setmana següent de ser baixa contra el Getafe i en la darrera jornada a Còrdova amb l'equip ja ascendit. La seva suplència a Palma va ser l'única per decisió estrictament tàctica des que juga al Girona. Aquesta temporada continua amb el seu ple de partits i només ha deixat de ser titular al camp del Leganés en una setmana de tres partits en què Machín va optar per donar-li una mica de descans.

Portu té el cor robat a l'afició del Girona, que l'idolatra no només pels seus gols sinó per la seva entrega i ganes amb què lluita per cada pilota. Machín també demostra amb fets estar-ne enamorat però és conscient que la temporada és molt llarga i que Portu és humà. Per això, el club està cercant un futbolista de les seves característiques que li pugui donar descans. No serà fàcil. Els darrers que ho han intentat, Moreno i Boulaya, han marxat resignats a la qualitat i moment de forma del murcià.