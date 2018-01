La dupla Stuani-Portu és una de les més perilloses de tota la Primera Divisió

El gol és l'obsessió de cada estiu. Darrerament, també de cada hivern. De Quique Cárcel, però segurament de la direcció esportiva de tots els clubs de la Primera Divisió. I a Segona passa el mateix. És el més buscat al mercat. Costa trobar davanters. Perquè no és fàcil, però també pel preu, que sol elevar-se a mesura que s'eleva la punteria del jugador en qüestió. A Montilivi, es podria dir que Cárcel potser no ha estat gaire fi aquest any. Marlos Moreno ja ni hi és, deixant el club amb una xifra més aviat pobra. De minuts i de gols. Olunga es va destapar un dia amb un històric hat-trick contra el Las Palmas, però res més. I de Kayode s'ha parlat més dels seus recents problemes burocràtics a Nigèria que no pas del seu olfacte de depredador d'àrea. Seria massa cruel, però, jutjar al director esportiu blanc-i-vermell només pels números d'aquest trident atacant. També hi ha hagut encerts. Ell va ser l'encarregat de portar Cristhian Stuani. També de fer el mateix amb Cristian Portugués, Portu, l'estiu anterior. Dos futbolistes que han demostrat que són del tot capaços d'aportar per ells mateixos, però que quan uneixen les seves forces, formen una societat temible. Una de les més perilloses de la Lliga. Mentre el Girona segueix regirant el mercat per reforçar la parcel·la ofensiva, tant un com l'altre segueixen a la seva. Marcant. Sumant. És una de les parelles de moda de Primera, una de les duples més temudes. Els números ho corroboren. I l'aficionat blanc-i-vermell que es frega les mans.

Per més que es parli del lligam amb el City, el Girona segueix tenint un dels pressupostos més baixos de la categoria. Per no dir el que més. Tenir superestrelles en plantilla és un luxe que a dia d'avui no està a l'abast d'aquest club. En el present, no es pot somiar a tenir Messi i companyia; tampoc a comptar amb jugadors d'un esglaó inferior. El temps potser fa que la cosa canviï, però el perfil és un altre. Com era d'esperar. Això fa que, veient el rendiment d'aquest equip, els resultats es mereixin un aplaudiment. A títol coral, l'engranatge funciona de les mil meravelles. I nom per nom, també n'hi ha que destaquen, per una cosa o per una altra. En l'aspecte ofensiu, la matrícula d'honor se l'emporten Stuani i Portu. Dues peces que mesos enrere ningú s'imaginava que encaixarien tan bé, però que ara mateix es reparteixen gairebé dos terceres parts dels gols que porta el Girona a Primera. Això és una cosa. L'altra, és que els seus números estan a l'abast de ben pocs.

Entre Portu i Stuani han marcat 18 gols. El murcià en suma 8, el seu sostre com a professional, i l'uruguaià s'enfila fins als 10. Si tot l'equip n'ha anotat 29 a la Lliga, això vol dir que l'encert de tots dos significa un xic més del 62 per cent dels gols d'aquesta temporada. Força més que la meitat i gairebé dues terceres parts. Dades que diuen bastant, sobretot si es té en compte que només 8 jugadors de la plantilla han marcat fins ara. Una quarta part són Stuani i Portu, definitivament els encarregats de portar el pes ofensiu. Una curiositat: només en tres partits dels 20 que s'han disputat, tots dos jugadors han vist porteria. En cap d'ells, el Girona ha perdut. Dues victòries (6-0 amb el Las Palmas i 2-1 contra el Reial Madrid) i un empat (3-3 a Vigo).

Comparativa

Tot això guanya encara més transcendència si es compara amb la resta dels equips de Primera. Amb els transatlàntics, conjunts contra els quals ningú s'imaginava a l'estiu que es podria competir de tu a tu, també. Stuani i Portu s'han convertit en la quarta parella més letal de tota la categoria, que es diu aviat. Els seus 18 gols només són superats pels 19 que acumulen Zaza i Rodrigo (València); pels 21 que es reparteixen Iago Aspas i Maxi Gómez (Celta de Vigo) i pels 34 que porten la firma de Luis Suárez i Leo Messi (FC Barcelona). Aquesta última és la societat més perillosa. L'argentí acumula 19 dianes, per les 15 de l'uruguaià. Són els dos màxims anotadors del campionat i també porten el pes del seu equip, amb un 59,6 per cent de les dianes blaugranes.

Una altra dada a destacar és que la dupla d'or de Montilivi aporta més a nivell ofensiu que no pas la famosa BBC del Reial Madrid. I això que aquests són tres. Entre Karim Benzema, Gareth Bale i Cristiano Ronaldo han marcat 14 gols, un terç dels que acumula l'equip que entrena Zinedine Zidane. Són 4 gols menys dels que han anotat Stuani i Portu. Impressionant.

Enrere també es queden els 15 gols que Willian José i Oyarzabal han signat amb la samarreta de la Reial Societat. O els 13 que es reparteixen Sanabria i Sergio León al Betis. Griezmann i Correa, de l'Atlètic, en porten 12. Els mateixos que Aduriz i Williams, a l'Athletic; o que Ángel i Jorge Molina, al Getafe. Charles i el gironí Joan Jordán, de l'Eibar, en sumen 11. Com Gerard Moreno i Leo Baptistao. Aquest últim cas és curiós, perquè la parella de l'Espanyol és la que més aporta en un sol equip de Primera. Ells han anotat el 68,8 per cent dels gols del conjunt blanc-i-blau (11 de 16).