Una entrada gratis per veure el Girona per als seguidors del Facebook d'esports

Diari de Girona ha donat el tret de sortida al sorteig d'una entrada per al proper partit del Girona a l'estadi de Montilivi. La cita serà el proper diumenge, 4 de febrer, a partir de dos quarts de set de la tarda i contra un històric del futbol espanyol com ho és l'Athletic Club. Per participar, només cal fer-se seguidor de la pàgina de Facebook de la secció d'Esports del Diari de Girona. La identitat de la persona guanyadora serà revelada el dijous de la setmana vinent, 1 de febrer. A part de participar en aquest sorteig, fer-se seguidor del nou Facebook d'Esports permet seguir l'actualitat esportiva de la ciutat i de les comarques gironines a l'instant.