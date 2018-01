El Girona torna als entrenaments a Riudarenes sense Stuani ni Bounou

El Girona ha tornat aquest matí als entrenaments a Riudarenes amb les baixes de Stuani, Bounou, Mojica i Olunga. Especialment preocupant pot ser el cas del davanter, que ja va ser baixa dissabte al camp de l'Atlètic de Madrid després de no fer net de la commoció que va patir durant la golejada contra el Las Palmas (va ser substituit al descans). La setmana passada el màxim golejador del Girona no es va entrenar perquè no s'acabava de trobar bé i avui tampoc ha estat amb el grup. És més, avui se li faran noves proves a l'Hospital General de Catalunya.

En el cas de Bounou, que va lesionar-se dissabte al Wanda Metropolitano en la jugada de l'1-0, en una topada amb Diego Costa, les primeres exploracions mèdiques no van revelar cap lesió, però a pesar d'això aquest matí no s'ha entrenat. S'haurà de veure l'evolució en els propers dies, tot i que és probable que no en trascendeixi res fins que divendres Pablo Machín faci la prèvia del partit contra el Màlaga (tots els entrenaments seran a porta tancada).

Els casos d'Olunga i Mojica són menys preocupants perquè la seva baixa a la sessió d'aquest matí es deu a sobrecàrregues provocades per l'exigent partit de dissabte a Madrid.