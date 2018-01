L'equip torna avui a la feina molt pendent de l'estat d'Stuani i Bounou

És l'hora de canviar de xip. La visita al Wanda Metropolitano ja és història. Una bonica història, però ha quedat al passat, al cap i a la fi. No queda altra que mirar cap endavant i així ho entén tothom a Girona. La feina encara està a mitges i no hi ha assegurada la permanència, pel que seguir sumant és una assignatura obligatòria. Més, si es té en compte que a la propera visita toca enfrontar-se amb un rival directe. El Màlaga, que anit jugava al camp de l'Eibar, serà l'obstacle a superar. Un conjunt que està en descens, pel que guanyar-lo significaria molt més que fer-se amb tres punts; s'eliminaria, o es deixaria ben lluny, a un equip que ara mateix té la mateixa meta dels gironins: quedar-se a Primera una temporada més. Passat el pertinent descans per carregar piles, la plantilla torna avui a la feina i ho fa amb una exigent doble sessió de treball. El primer entrenament de la setmana, tot pensant en el partit que hi ha a l'horitzó. Preparar-lo és la prioritat; però també tenen en ment Machín i el seu cos tècnic comprovar quin és l'estat de la plantilla, sobretot ara que hi ha un parell de futbolistes que no acaben d'estar del tot fins. Es tracta de Cristhian Stuani i també de Yassine Bounou.

El penúltim tuit publicat uns dies enrere per Stuani seguia donant les «gràcies per tots els missatges» tot recordant que «per sort només va ser un ensurt». Hi afegia el ja conegut «estic bé» i «les proves han sortit bé». Es referia a la forta trompada que havia patit en el duel contra el Las Palmas. Un cop que el va deixar mig estabornit, obligant-lo a quedar-se al vestidor al descans i a passar la nit en observació a l'hospital. El dia següent era donat d'alta i el Girona informava que en els següents dies l'uruguaià s'aniria incorporant als entrenaments. No va ser així i era Machín el que esvaïa els dubtes. Primer, deixant Stuani fora de la convocatòria per viatjar a Madrid. I després, explicant que tot i que havia provat d'exercitar-se, l'atacant no s'havia trobat del tot bé. Per tant, va acabar caient de la llista «per precaució». Una baixa sensible, sobretot perquè es tracta del pitxitxi de l'equip. Caldrà veure si avui, a Riudarenes, s'entrena al costat dels seus companys. Si és així, no hi ha dubtes que serà titular a Màlaga. Si no, s'haurà d'estar atent per saber si, al llarg de la setmana ha treballat o no en condicions.

Dubtes sobre l'estat d'Stuani i tres quarts del mateix passa amb Bounou. El porter havia estat titular en les 12 últimes jornades. També al camp de l'Atlètic, en un partit d'allò més especial per a ell. Peròen un cop al quàdriceps en l'acció de l'1-0, obra de Griezmann, va fer-se mal. Fins al punt que al descans era substituït per Iraizoz. Machín parlava a la roda de premsa posterior al matx a una «contusió». Res més. Tampoc el club deia ahir res al respecte. Caldrà esperar. La sessió d'avui al matí a Riudarenes serà una primera pista per saber si la lesió de Bounou es va quedar en un simple ensurt o si la cosa és més seriosa. Si el marroquí no es recupera a temps, tocarà fer invents per completar la convocatòria d'aquesta propera jornada per visitar La Rosaleda. Bàsicament, perquè el tercer porter, José Suárez, passava per la sala d'operacions fa ben poc i deia adeu a la temporada. A més, el porter del Peralada-Girona B, Gianni Cassaro està sancionat i si puja amb el primer equip, no podrà tornar després a tornar a baixar amb el filial. Veient com n'és de complicada la cosa, Machín espera que Bounou estigui a punt per viatjar a Màlaga. I de passada, si no ve cap altre porter en el mercat d'hivern, que ni ell ni Gorka pateixin cap contratemps en el que queda de Lliga. Que no es poc.