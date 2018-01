Àlex Granell renova amb el Girona fins el 2021

Àlex Granell i el Girona han arribat finalment a una acord per ampliar la vinculació que uneix a totes dues parts fins el 30 de juny del 2021. D'aquesta manera, el culebrot que feia ja setmanes que durava arriba al seu punt i final. El migcampista continuarà a Montilivi les tres properes temporades, tot i que un temps enrere semblava que l'entesa no arribaria mai a bon port.

Forjat a la base del club fins a l'etapa juvenil, quan va marxar-ne, Granell va tornar a la disciplina blanc-i-vermella l'estiu del 2014, just després de baixar a Tercera Divisió amb el Prat. Ben aviat va guanyar-se la confiança de Pablo Machín i en la seva quarta temporada ha disputat 134 partits oficials, comptant Lliga i també Copa del Rei. Amb els gironins ha marcat 11 gols entre totes les competicions. És un dels capitans del vestidor, com també una icona del club.

Després d'una primera renovació l'any 2016, Granell acabava contracte aquest estiu, pel que des del primer dia de l'any podia negociar amb qualsevol altre club amb total llibertat. Un escenari que el Girona volia evitar i per això la direcció esportiva, mesos enrere, havia iniciat converses per intentar ampliar el seu vincle amb l'entitat. En un principi no hi va haver acord. És més, el propi futbolista reconeixia fa unes setmanes, abans del Nadal, que les postures estaven "bastant lluny", el que feia perillar l'operació. Finalment, les negociacions han arribat a bon port.

Serà demà a partir de les 13:30 hores quan es celebrarà un acte per escenificar aquesta renovació. Serà a la sala de premsa de Montilivi i a part d'Àlex Granell s'espera la presència del director esportiu, Quique Cárcel.