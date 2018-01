Stuani desperta els dubtes

Què li passa a Cristhian Stuani? És la pregunta que es fan els aficionats del Girona i gairebé tothom que visqui la realitat blanc-i-vermella des de fora del vestidor. El pitxitxi fa dies que no s'entrena. Ahir, a Riudarenes, tampoc. Tot per culpa de la trompada que va rebre al tram final de la primera part del duel contra el Las Palmas. En aquella acció va quedar estabornit; va poder arribar al descans, però llavors tant ell com el cos tècnic, d'acord amb el metge, van decidir que el millor era demanar el canvi. No només això, sinó que acabaria passant la nit en observació a l'hospital, per si les mosques. Ell mateix s'encarregava, aquell dissabte a la nit, de publicar un escrit tranquil·litzador a través de les xarxes socials. «Gràcies a tots pels missatges! Per sort només ha estat un ensurt, estic bé. Les proves han sortit bé. Al màxim per al que ve!», va escriure. Un dia després, diumenge, era donat l'alta. Ho anunciava el Girona, que assegurava que en els propers dies el futbolista s'incorporaria als entrenaments. Va provar de fer-ho el mateix Stuani, però no se'n va veure en cor. Fins al punt que encara no s'ha reincorporat. Machín el va descartar per al partit del Wanda i, a dia d'avui, és dubte per a la cita de dissabte a Màlaga. Ahir noves proves mèdiques a l'Hospital General de Catalunya, sense que n'hagin transcendit els resultats. Caldrà esperar, per tant, a veure si el davanter millora i se'l torna a veure vestit de curt.

La seva no va ser l'única absència en l'entrenament d'ahir al matí a Riudarenes, el primer de la setmana. Tampoc hi era el porter Yassine Bounou. Una contusió al quàdriceps en el duel amb l'Atlètic va fer que enfilés el camí dels vestidors a la mitja part. Ara mateix, és dubte per jugar a La Rosaleda; també se li van fer proves, encara que el Girona, mut en aquest aspecte, no en va fer públic el diagnòstic. Si durant aquests dies no s'exercita, es quedarà fora de la convocatòria per Màlaga. Mentrestant, ahir Machín va comptar amb Iraizoz, Lizak i Torra en la sessió. Un entrenament en què també van participar Bambo Diaby i Kevin Soni, futbolistes del Peralada-Girona B.

A banda d'Stuani i Bounou, tampoc van treballar amb el grup homes com Johan Mojica i Michael Olunga, tots dos titulars al Wanda. Tots dos, sobrecarregats, van quedar-se fent treball de gimnàs i recuperació. De la seva banda, Pedro Alcalá, que veu la llum després de molts mesos fora de combat, va exercitar-se un cop més al mateix ritme que els seus companys i el seu retorn als terrenys de joc és cada cop més a prop.