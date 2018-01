Timor és el desè jugador de la plantilla amb 50 o més partits oficials amb el Girona

No hi ha millor manera que fer-ho al Wanda Metropolitano. Un estadi nou, imponent. És l'indret ideal per estar d'enhorabona, per celebrar. A títol col·lectiu, un empat amb regust de victòria, amargant un cop més la vida a l'Atlètic de Madrid. Individualment, sumant una aparició més fins arribar a la cinquantena. Una xifra «bonica», com l'han descrit aquells que hi han arribat abans. Aquesta és la fita que li tocava viure dissabte passat a David Timor. Un futbolista que viu la seva segona etapa a Montilivi i que tot just s'acaba de plantar als 50 partits oficials amb la blanc-i-vermella. És el desè integrant de l'actual plantilla que acumula, com a mínim, aquesta xifra. Una clara declaració d'intencions d'un club que, en comptes de fer mil i una revolucions cada estiu, aposta per una base. Per jugadors coneguts. I Timor n'és un, encara que entre una etapa i una altra, es passés quatre temporades defensant d'altres escuts.

Són 50 els partits del valencià. Partits oficials, entre Lliga i Copa del Rei. A Segona A i també a Primera. Aquesta temporada, la del seu retorn, n'acumula un parell a la Copa (va participar en el doble enfrontament de setzens amb el Llevant) i 9 a la Lliga. Molt més alta va ser la seva incidència el curs 13/14, en què es va convertir en un dels futbolistes més importants d'aquell equip que acabarien dirigint Ricardo Rodríguez, primer; Javi López, després; i finalment Pablo Machín. Aquell any, 36 aparicions a la competició domèstica (totes elles sortint a l'onze titular) i 3 a la Copa. Com a anècdota, durant tot aquest temps, Timor ha tingut temps de veure fins a 26 targetes grogues. Moltes més en la seva primera experiència a Girona, quan li'n van ensenyar 22.

D'aquesta manera, el migcampista es converteix en el desè futbolista que encara és al club que ha participat en 50 o més duels oficials. L'últim a entrar-hi havia estat Juanpe Ramírez, un futbolista que aquesta passada setmana era notícia per partida doble. Primer, perquè renovava el seu contracte fins al 2022; i després, perquè el dissabte veia la cinquena targeta groga al Wanda, el que l'obligarà a descansar aquesta jornada al camp del Màlaga. Aquesta temporada, també Borja García i Portu han superat la barrera del mig centenar de partits. Molt més amunt hi trobem Eloi Amagat. El gironí, inèdit al llarg d'aquest curs, n'ha jugat 164 comptant totes les seves aparicions a la Copa, Segona A i Segona B. El podi el completen dos gironins més. Pere Pons n'ha disputat fins a 159 des del seu debut, el mes de setembre del 2012, fins ara. Just per sota hi apareix Àlex Granell, amb 134.

Un cop va deixar Montilivi el 2014, amb una soferta permanència a Segona A, Timor va jugar dos anys al Valladolid, i dos més al Leganés. Amb els madrilenys aconseguiria l'ascens a Primera i jugaria a la màxima categoria. Fins que en l'últim estiu, el valencià decidia acceptar la proposta del Girona, que l'aconseguia fitxar fent-li un contracte per tres anys, fins al 2020. Tindrà temps suficient, per tant, per engreixar les seves xifres.