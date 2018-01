El Girona apuntala els fonaments amb la renovació d'Àlex Granell

A Quique Cárcel se li pot qüestionar, números en mà, la tria d'alguns fitxatges. Cada estiu, i també a l'hivern, es fan incorporacions a tort i a dret i és normal que les coses no sempre surtin bé. Els passa a tots els directors esportius; alguns amb més ull clínic que d'altres, però tots no estan exempts de la crítica. Ara bé, des que ell està al club, si hi ha alguna cosa en què a Montilivi no es bada gaire a l'hora de fer és a mirar cap endavant, al futur, i fer-ho amb els mateixos fonaments si la cosa funciona. I com que l'engranatge no ha fallat gaire, per no dir gens, en els darrers anys, no és d'estranyar que cada dos per tres s'anunciï alguna renovació. No es fan invents ni revolucions cada cop que el mercat s'obre; si s'ha apostat pel mateix cos tècnic des del 2014, passa el mateix amb la plantilla. Van i arriben jugadors, però els pilars principals, la base, segueix gairebé intacta. Més que hi seguirà, veient la feina que Cárcel i companyia estan fent. L'últim nom propi que ha sortit a la palestra és el d'Àlex Granell. Ahir se n'anunciava la continuïtat fins al 2021. Una altra jugada per retenir un futbolista de la casa, que sent els colors, que té la confiança de Machín i l'estima del públic. Es posava punt i final a unes dures negociacions que van estar a punt de trencar-se uns mesos enrere, però que finalment han arribat a bon port. No serà el darrer a renovar. Aday Benítez i Pedro Alcalá seran els següents.

«Ja són quatre les temporades defensant el club de la meva ciutat. Avui és oficial que seguirem junts fins al 2021. Responsablitat i orgull», tuitava Granell, poc després que sortís a la llum la notícia. Si les postures estaven «llunyanes» abans del Nadal, com ell mateix informava en una zona mixta després d'un partit de Lliga, l'esforç d'un i altre bàndol han acabat fent que l'entesa sigui una realitat. Granell, lliure des del primer de gener per firmar amb algun altre club, sempre havia prioritzat seguir a Girona. És el club de la seva vida, on s'havia format en categories inferiors fins que en l'edat juvenil va agafar la porta de sortida. Les primeres converses no havien funcionat; el que proposava un no s'acostava al que volia l'altre. De mica en mica, setmana rere setmana, les diferències han anat minvant fins a quedar pràcticament inexistents. Granell serà blanc-i-vermell fins al 2021, amb la qual cosa amplia tres temporades més el seu contracte, que expirava aquest proper 30 de juny.

El capità, de 29 anys, va tornar a Montilivi l'estiu del 2014 per debutar, per fi, amb el primer equip. Ho va fer després de patir un descens a Tercera amb el Prat. Ben aviat va guanyar-se la confiança de Pablo Machín, fins al punt de convertir-se en una peça imprescindible. Ho ha estat a Segona A i també ho és ara a Primera. Ha disputat 134 partits oficials entre Lliga i Copa, en els quals ha marcat 11 gols. Avui, a partir de dos quarts de dues del migdia, Granell serà el principal protagonista d'un acte que se celebrarà a Montilivi.



Cárcel va per feina

No perd el temps el director esportiu. No ho ha fet des que va arribar al club. Quan ha pogut, ha lligat la continuïtat del nucli dur del vestidor. Ho feia a Segona A i ara que l'equip ha pujat un esglaó ha decidit apostar per la mateixa rutina. Al juny, amb la ciutat encara de festa per l'ascens, l'entitat s'assegurava la continuïtat de Portu fins al 2021. El murcià, peça clau el curs anterior, ha respost a la confiança amb uns números excel·lents en el seu primer curs a l'elit. Més es va haver de suar per retenir Pere Pons, però el de Sant Martí Vell també estampava la seva signatura a l'estiu. En aquest cas, fins al 2020. «És el millor fitxatge que podíem fer», deia llavors Cárcel. No en va tenir prou el director esportiu, que no ha deixat de treballar. La setmana passada, s'arribava a un acord amb Juanpe Ramírez i al central se'l renovava fins el 30 de juny del 2022. Ahir era el torn de Granell, que seguirà fins el 2021. La cosa no s'atura aquí. Aday Benítez i Pedro Alcalá (tots dos ara mateix amb contracte fins el 2019) seran els següents. Avui mateix hi podria haver un nou anunci.

D'aquesta manera, a part dels cedits (Maffeo, Aleix Garcia, Kayode, Douglas, Olunga i Maffeo), Eloi Amagat es l'altre jugador que acaba contracte aquest mateix estiu. Ja no pas Granell. Ni la resta de l'equip. La majoria. El nucli dur, els fonaments. Els pesos pesants. Del que s'encarrega Quique Cárcel que no li falti a l'equip.