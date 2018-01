Zeca és a Girona tot perfilant el seu fitxatge

José Carlos Cracco Neto, conegut com a Zeca, ja s'ha deixat veure per Girona, on hi és des del dimarts tot negociant amb els seus representants la seva possible incorporació al club de Montilivi. Ell mateix va penjar a les xarxes socials una fotografia on se'l veia sopant en un restaurant del Barri Vell. El Girona vol el lateral, de 23 anys, però només tancarà l'operació si el futbolista aconsegueix la carta de llibertat. Ara mateix aquest assumpte està a mans dels tribunals, ja que Zeca encara no ha resolt la seva situació contractual amb el Santos. Si tot això es resol aviat, el Girona anunciarà el brasiler com el primer fitxatge d'aquest mercat d'hivern.