Bounou i Stuani entren a la convocatòria per viatjar a Màlaga

El Girona ha fet pública aquest migdia la llista per al partit de demà a la tarda al camp del Màlaga. Una convocatòria de 19 futbolistes que inclou el porter Yassine Bounou i el davanter Cristhian Stuani. Tots dos eren dubte seriós però finalment s'han recuperat a temps i estaran disponibles per al tècnic, Pablo Machín. També Pedro Alcalá, que no juga des de finals del mes de setembre al camp del Celta i que ha deixat enrere fins a dues intervencions al genoll.

David Timor, amb faringitis, no s'ha entrenat avui però viatjarà. Per això Machín s'emporta un futbolista més de l'habitual. Aday i Juanpe estan descartats per sanció, mentre que Eloi Amagat, una setmana més, s'ha quedat fora per decisió tècnica. "Hi ha diverses situacions amb jugadors que tenen molèsties, però confiem que estiguin del tot bé per viatjar i jugar", ha dit el tècnic.

El sorià ha reconegut que el de demà és "un partit trampa" perquè el Màlaga, tot i ser el cuer, segur que posarà les coses "ben complicades" als blanc-i-vermells. "Els números diuen que nosaltres hem fet les coses bastant millor que ells. Però en un partit pot passar de tot. Estan molt necessitats i se'ls presenta una de les últimes oportunitats. Ho posaran tot per guanyar-nos i no serà gens fàcil. Quan els equips es troben necessitats, sempre donen un plus. Nosaltres anirem a competir i a intentar guanyar", ha valorat.

La convocatòria del Girona FC és la següent: Gorka, Bounou, Bernardo, Mojica, Ramalho, Alcalá, Granell, Stuani, Pere Pons, Portu, Douglas, Olunga, Timor, Kayode, Muniesa, Planas, Aleix Garcia, Borja i Maffeo.