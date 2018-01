Mor als 91 anys l'exporter del Girona Emili Ymbert

L'exporter del Girona Emili Ymbert ha mort aquesta passada nit als 91 anys. Ymbert va jugar amb el Girona a Segona i Tercera Divisió al final de la dècada dels 40 i principi de la dels 50; i, anys després, va entrenar diferents equips gironins. "Potser no vaig fer gaires diners amb el futbol, però sí amics. Entrenant fas relacions i t'acaba coneixent tothom. A Figueres, a Roses, a l'Escala, a la Cellera, a Germans Sàbat, al Bisbalenc... tot això ho he voltat tot", explicava Ymbert en una entrevista al Diari de Girona el novembre del 2009.

Nascut a Figueres, on va començar a jugar, l'any 1949 Emili Ymbert jugava amb l'Anglès quan l'avi Julià li va veure condicions per fer el salt al Girona que llavors estava a Segona Divisió. Ymbert recordava que un dels seus primers partits va ser un amistós contra un equip hongarès a Vista Alegre que va acabar 4-4 amb tres gols de l'estrella visitant: Kubala. Poc després el Girona va baixar a Tercera Divisió i Ymbert hi va jugar uns anys més sense provar mai de marxar a jugar fora. "Vaig tenir una proposta del Mallorca a través d'un amic meu, abans tot anava per les relacions. No vaig ser atrevit. Havia de ser més valent, però jo vaig posar una mica de seny, ja festejava i vaig acabar treballant. Abans havia estat cinc o sis anys fent vida professional, només entrenar, pensió i anar a passejar al Royal. No sortíem gaire, en aquella Girona de l'any 50 no hi havia gairebé res", recordava en l'entrevista