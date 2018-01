Una bona oportunitat per acostar-se més a l'objectiu

El punt sumat al Wanda Metropolitano va servir per confirmar una vegada més que no hi ha impossibles per a aquest Girona. Poca gent s'imaginava que l'equip seria capaç d'esgarrapar cap punt davant tot un Atlètic de Madrid però el Girona va tornar a exhibir el seu altíssim grau de competitivitat per empatar contra un dels grans i continuar sumant. Els elogis pel bon partit fet a Madrid van ser ben rebuts però Machín s'ha encarregat durant la setmana d'endreçar-los i tornar els seus homes a la realitat. «El reconeixement ja ha passat i no ens ajudarà a guanyar aquest partit». I és que avui el Girona visita el Màlaga, cuer de la categoria, en un partit on els punts en joc segurament són més decisius que els de la passada jornada. Contra el Las Palmas (6-0) es va arreglar la relliscada soferta contra el també cuer Alabès (2-3) abans de Nadal en els dos duels anteriors contra els cuers. Machín té clar que el d'avui pot ser un «partit trampa» davant un equip amb jugadors contrastats que amb el nou entrenador, Jose González, van demostrar dilluns a Eibar que són capaços de donar encara molta guerra en la lluita per la salvació.

Avui el Girona té una oportunitat d'or per deixar ferit de mort un rival directe i acostar-se encara més a l'objectiu. Per aconseguir-ho, Machín compta amb la gran novetat de Cristhian Stuani. El màxim golejador de l'equip torna a la llista després de ser baixa al Metropolitano per culpa d'un cop al cap. També serà avui a Màlaga Bounou, que no va poder acabar el partit a Madrid, tot i que Machín no va revelar quin dels dos porters serà el titular avui. També torna a la llista Aleix Garcia i un Pedro Alcalá que entra a una convocatòria tres mesos i mig després d'operar-se. Els problemes de mal de coll de Timor, que li van impedir entrenar-se ahir, han fet que Machín hagi citat, sense estar al 100%, Pedro Alcalá per així tenir algun recanvi de central a la banqueta. Sancionats Juanpe i Aday, l'únic jugador que es va quedar a Girona per decisió tècnica va ser el capità, Eloi Amagat.

Amb la incògnita a la porteria, més clares estan les coses a la resta de posicions. La baixa d'Aday serà suplerta per Maffeo, a qui Machín considera que les dues setmanes de banqueta «li poden haver anat bé per descansar». Muniesa serà l'encarregat d'ocupar el lloc de Juanpe tornant d'aquesta manera a l'equip gairebé dos mesos després de la seva lesió. Bernardo i Ramalho completaran la defensa. La resta de la formació gironina aquesta tarda serà la mateixa de les darreres jornades, amb l'únic dubte de saber si Stuani està en condicions de sortir d'entrada o bé si ho farà des de la banqueta. En cas que no pogués ser titular, repetiria Olunga.

Machín no es fia ni un pèl d'un Màlaga que va estar a punt de guanyar a Eibar dilluns (1-1) en l'estrena de Jose González com a nou entrenador. En aquest sentit, el club andalús s'ha reforçat -i encara es reforçarà més- durant aquest mercat d'hivern amb l'arribada de Bueno (Porto), Miquel (Lugo), Iturra (Necaxa) i Samu García (Llevant). Aquest darrer ha entrat a la convocatòria i podria debutar avui contra el Girona. Jose González recordava ahir que el Màlaga «té necessitat» i que això s'ha de notar al terreny de joc, «El Girona no té pressió. S'ha de notar que desitgem més el partit que ells per la necessitat que tenim», assegurava. Al conjunt andalús l'exjugador del Girona Keko Gontán té números per ser titular a la banda dreta. En canvi, no hi serà el migcentre balcànic Zdravko Kuzmanovic, sancionat, ni els lesionats Miguel Torres, Juankar i Peñaranda i Mula.