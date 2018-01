«Per descomptat que cal fitxar»

Aquest proper dimecres, el mercat d'hivern abaixa la persiana. Fins ara, un munt d'equips han mogut fitxa i han reforçar les seves plantilles. Això era, precisament, el que vol fer el Girona. Tot i sabent que al gener no hi ha la mateixa matèria primera que a l'estiu, la direcció esportiva, en consonància amb el cos tècnic, té la intenció que es produeixi, per mínim que sigui, un salt de qualitat. Aquesta era la teoria, però amb el gener encarant la seva recta final, a la pràctica no hi ha hagut cap moviment. Si més no, d'entrada. Perquè la porta de sortida sí que s'ha obert. Farid Boulaya està cedit al Metz amb una opció obligatòria de compra, el que vol dir que difícilment se'l tornarà a veure (si és que se'l va veure algun dia) per Montilivi. I a Marlos Moreno, el City l'ha decidit enviar aquest cop al Flamengo, per veure si té més sort que no pas aquí. Amb dues peces menys de les que va engegar el curs, el Girona encara té la intenció de millorar les seves prestacions en atac; es busca un davanter centre de referència i un atacant ràpid, semblant a Portu. També s'intenta portar un carriler; com va passar a l'estiu, però aquell cop no hi va haver sort. Fins ara, res de res. I Quique Cárcel, que dijous confessava que no sabia del cert si finalment hi haurà fitxatges perquè el club està, ara matex, «en un impàs».

No és això, precisament, el que més agrada sentir a Pablo Machín. Ell vol fitxatges. Els demana. Però veu amb resignació com els dies van passant i no li arriba ningú. Ahir, qüestionat a la sala de premsa de l'estadi per tot això, va ser clar. «Per descomptat que s'ha de fitxar. Han sortit futbolistes i, com diu la dita, perquè algú entri primer s'ha de deixar sortir. És evident que com més jugadors tinguem a la plantilla, la competitivitat s'accentuarà i més opcions de millorar la plantilla tindrem. En això estem tots d'acord. Tant la direcció esportiva com el cos tècnic», valorava. Si més no, també es posicionava al costat de Quique Cárcel tot entenent que moure's al mercat, i més per un club amb les possibilitats del Girona, no és gens senzill. «El mercat és el que mana. Si Quique va dir l'altre dia que la costa estava complicada, és que així deu ser. És normal, perquè aquest és un mercat difícil», deia. Això sí, sense perdre mai l'esperança que durant aquests darrers dies, a Montilivi hi pugui arribar alguna cara nova. «Fins a l'últim moment sempre hi ha opcions». Ara bé, si finalment no hi ha fitxatges, Machín ho té clar. «Si no incorporem a ningú tindrem aquest dèficit, però intentaré treure el màxim rendiment de la plantilla que tinc. És la meva tasca».

Se li va preguntar també si el Girona, en algun moment, s'havia plantejat incorporar algun jugador de l'Aràbia Saudita com diversos clubs de Primera i Segona han fet durant el mercat d'hivern. «No sé si hi ha hagut l'opció de fer-ho. A mi no m'ha arribat ni tampoc ningú m'ha comunicat res al respecte».